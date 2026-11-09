自取其辱：玩家向《使命召唤》官号反映游戏账号“无故被封”，官方调出其作弊视频公开处刑

IT之家 11 月 9 日消息，据 4Gamers 报道，近日一名玩家向《使命召唤》官方账号申诉，称自己“账号无故被封”，然而官方直接公开了其作弊证据视频，令这场申诉演变成一场“公开处刑”，引发玩家社区热议。

IT之家获悉，X 平台一位用户 @AnYPtv_ 于 11 月 4 日发文联系《使命召唤》系列客服，询问自己的账号为何突然遭到永久封禁，称自己此前既没有收到违规警告，也没有被限制进入俗称“小黑屋”的作弊者专属匹配对局。

然而，第二天官方直接公开了一段记录该玩家作弊行为的游戏视频，可以看到该玩家利用游戏系统漏洞进入了特殊的机器人刷分对局。画面中，敌方角色仿佛失去行动能力一般，整齐地站在玩家面前任由其反复击杀，以此刷取经验值、爆头数据以及武器迷彩解锁进度。

与此同时，视频还记录了该玩家大量异常操作，包括角色动作频繁抽搐、反复使用装备等。种种迹象表明，这场对局疑似是利用不稳定的网络连接等方式，制造出游戏正常机制下不存在的特殊对战房间。

事后，@AnYPtv_ 也回应称愿意接受官方处罚，并感谢反作弊团队公开证据、透明处理此次事件。他表示自己对官方的处理方式“非常满意”，同时希望团队能够将这种严格的执法力度运用到更多作弊玩家身上。

不过，由于该玩家本身涉及作弊，却仍主动向官方质疑封禁原因，最终还被客服直接公开作弊证据，导致事件迅速成为社区围观焦点。不少网友在评论区调侃该玩家可谓“自取其辱”。