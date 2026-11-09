开发者在任天堂 Switch 游戏机上成功运行苹果 iPadOS 27，顺利启用液态玻璃效果

IT之家 11 月 9 日消息，开发者 brunostjohn 发文，宣布已成功将苹果 iPadOS 27.2 原生移植至任天堂 Switch 游戏机，并在设备上成功启用 Liquid Glass（液态玻璃）界面效果。

开发者表示，该系统并非通过模拟器跑动，而是直接在 Switch 搭载的 NVIDIA Tegra X1 芯片上运行，尽管当前 GPU 驱动仍有部分问题需要修复，不过目前液态玻璃效果已成功渲染，在部分场景下甚至可实现 60 FPS 帧率。

此外，开发者还对 iPadOS 进行了界面适配调整，解决了部分系统元素显示尺寸过小的问题，让系统在 Switch 屏幕上具备更好的实际可用性。

硬件兼容性方面，开发者表示，目前 Switch 的大部分硬件均已能够正常工作，包括环境光传感器等组件。尚未实现正常工作的功能主要包括 USB 3.0、USB DisplayPort Alt Mode（底座视频输出）、深度睡眠等。

开发者认为，目前整个移植项目已完成约 90%，接下来主要需要继续完善 GPU 驱动、解决 ARM64e 到 ARM64 的指令转换问题，并修复剩余硬件兼容性问题。其调侃称，自己有望在《GTA 6》发售前，让任天堂 Switch 完美运行 iPadOS 27.2。