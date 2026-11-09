限时一口价 20.69 万元起，2026 款凯迪拉克 CT5 上市

IT之家 11 月 9 日消息，据汽车之家报道，2026 款凯迪拉克 CT5 现已上市。新车主要是配置层面的调整，共计推出 4 款车型，售价 28.99 万元起，限时一口价 20.69 万元起。
该车各版本售价如下：
车型
售价（万元）
限时一口价（万元）
城市风尚版
28.99
20.69
城市运动版
29.99
21.59
赛道性能版
32.09
24.59
巅峰赛道选装包
34.59
26.59
据介绍，2026 款凯迪拉克 CT5 主要是微调了配置。其中，2026 款 28T 城市风尚版和 2026 款 28T 城市运动版 WLTC 综合油耗从 7.51L/100km 变为 7.63L/100km，取消外后视镜自动防眩目功能。
同时，2026 款 28T 赛道性能版取消部分选装配置。28T 赛道性能版 + 巅峰赛道选装包 WLTC 综合油耗从 7.78L/100km 变为 7.9L/100km。
动力方面，该车继续搭载 2.0T 发动机，最大功率 237 马力（174 千瓦），最大扭矩 350 牛 · 米，与之匹配 10AT 变速箱。新车还配备电磁感应悬架及后桥限滑差速器。
据IT之家此前报道，2025 款凯迪拉克 CT5 拥有三款车型，提供 Typhoon 台风绿和 Drift 逐风蓝两款 V 系列同款车色，并推出专属黑标性能套件，包含黑曜徽标、黑曜尾标、黑曜后视镜、黑曜格栅等，主要配置如下：
城市运动外观设计
50 比 50 车身配重比
18 英寸流银铝合金轮毂
豪华后驱平台
2.0T 涡轮增压直喷发动机
10 速手自一体变速箱
可变转向比
33 英寸环幕式 9K 超视网膜屏
126 色设计师甄选氛围灯
AKG 录音棚级音响系统
ANC 主动降噪静音系统
前排座椅加热
防眩目内后视镜
ACC 智能主动式巡航
HOLCA 智能车道居中辅助
Haptic 安全提示震动座椅
360° 全景影像