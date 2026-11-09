限时一口价 20.69 万元起，2026 款凯迪拉克 CT5 上市

IT之家 11 月 9 日消息，据汽车之家报道，2026 款凯迪拉克 CT5 现已上市。新车主要是配置层面的调整，共计推出 4 款车型，售价 28.99 万元起，限时一口价 20.69 万元起。

该车各版本售价如下：

车型 售价（万元） 限时一口价（万元） 城市风尚版 28.99 20.69 城市运动版 29.99 21.59 赛道性能版 32.09 24.59 巅峰赛道选装包 34.59 26.59

据介绍，2026 款凯迪拉克 CT5 主要是微调了配置。其中，2026 款 28T 城市风尚版和 2026 款 28T 城市运动版 WLTC 综合油耗从 7.51L/100km 变为 7.63L/100km，取消外后视镜自动防眩目功能。

同时，2026 款 28T 赛道性能版取消部分选装配置。28T 赛道性能版 + 巅峰赛道选装包 WLTC 综合油耗从 7.78L/100km 变为 7.9L/100km。

动力方面，该车继续搭载 2.0T 发动机，最大功率 237 马力（174 千瓦），最大扭矩 350 牛 · 米，与之匹配 10AT 变速箱。新车还配备电磁感应悬架及后桥限滑差速器。

据IT之家此前报道，2025 款凯迪拉克 CT5 拥有三款车型，提供 Typhoon 台风绿和 Drift 逐风蓝两款 V 系列同款车色，并推出专属黑标性能套件，包含黑曜徽标、黑曜尾标、黑曜后视镜、黑曜格栅等，主要配置如下：