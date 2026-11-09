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首页 > 智车之家>汽车新闻

限时一口价 20.69 万元起，2026 款凯迪拉克 CT5 上市

2026/11/9 15:25:21 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 11 月 9 日消息，据汽车之家报道，2026 款凯迪拉克 CT5 现已上市。新车主要是配置层面的调整，共计推出 4 款车型，售价 28.99 万元起，限时一口价 20.69 万元起

汽车之家

该车各版本售价如下：

车型

售价（万元）

限时一口价（万元）

城市风尚版

28.99

20.69

城市运动版

29.99

21.59

赛道性能版

32.09

24.59

巅峰赛道选装包

34.59

26.59

据介绍，2026 款凯迪拉克 CT5 主要是微调了配置。其中，2026 款 28T 城市风尚版和 2026 款 28T 城市运动版 WLTC 综合油耗从 7.51L/100km 变为 7.63L/100km，取消外后视镜自动防眩目功能。

同时，2026 款 28T 赛道性能版取消部分选装配置。28T 赛道性能版 + 巅峰赛道选装包 WLTC 综合油耗从 7.78L/100km 变为 7.9L/100km。

动力方面，该车继续搭载 2.0T 发动机，最大功率 237 马力（174 千瓦），最大扭矩 350 牛 · 米，与之匹配 10AT 变速箱。新车还配备电磁感应悬架及后桥限滑差速器。

据IT之家此前报道，2025 款凯迪拉克 CT5 拥有三款车型，提供 Typhoon 台风绿和 Drift 逐风蓝两款 V 系列同款车色，并推出专属黑标性能套件，包含黑曜徽标、黑曜尾标、黑曜后视镜、黑曜格栅等，主要配置如下：

  • 城市运动外观设计

  • 50 比 50 车身配重比

  • 18 英寸流银铝合金轮毂

  • 豪华后驱平台

  • 2.0T 涡轮增压直喷发动机

  • 10 速手自一体变速箱

  • 可变转向比

  • 33 英寸环幕式 9K 超视网膜屏

  • 126 色设计师甄选氛围灯

  • AKG 录音棚级音响系统

  • ANC 主动降噪静音系统

  • 前排座椅加热

  • 防眩目内后视镜

  • ACC 智能主动式巡航

  • HOLCA 智能车道居中辅助

  • Haptic 安全提示震动座椅

  • 360° 全景影像

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