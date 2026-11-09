消息称鸿蒙智行尊界将迎“大年”：切入 50 万级 SUV 赛道，或推“三品牌”策略

IT之家 11 月 9 日消息，综合财联社、第一财经报道，2027 年有望成为尊界的“品牌大年”。知情人士透露，在尊界基础上，华为、江淮或将推出一个全新尊界子品牌，该品牌旗下产品定价在 40-50 万元区间，主打 SUV 车型。

▲ 图源：尊界汽车官方微博 | 尊界 V800

新品牌与玛莎拉蒂的合作分属于两个项目，目前具体细节暂未正式确定。若最终成型，尊界将组成由尊界子品牌（暂未定名）、尊界、玛莎拉蒂合作品牌（暂未定名）组成的三品牌矩阵：

尊界品牌将继续坚守百万级定位 ，尊界首款 SUV 有望于 2027 年年初上市；

与玛莎拉蒂合作项目（“玛莎拉蒂 Design”）规划两款全新纯电车型， 分别为中大型纯电 SUV、大型纯电 GT 。该合作中，华为负责产品定义与输出智能化技术、江淮承担整车工程开发与量产制造、玛莎拉蒂负责外观造型设计与海外市场运营；

尊界或将推出一个全新子品牌，目前的拟定方案是切入“40-50 万元 SUV”赛道，但不排除会推出 60 万级的产品。同时，尊界“三品牌”未来的目标是覆盖更多、更广泛的豪华、超豪华车范围。

▲ 图源：鸿蒙智行官网 | 尊界 S800

IT之家注：尊界是华为与江淮汽车采用鸿蒙智行模式合作推出的豪华汽车品牌。2026 年也是尊界产品大年，6 月底尊界推出了 200 万元级旗舰车型，旗舰 MPV 双车 V800 / V680 则于 8 月上市。随着后续 SUV 车型的落地，尊界将形成“轿车 + MPV + SUV”完整产品矩阵，覆盖超豪华细分市场。