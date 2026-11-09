谷歌英国数据中心遭近 5.5 万人联名反对，包括摩托骑手和昆虫保护者

IT之家 11 月 9 日消息，据《连线》（WIRED）报道，上周三下午，杰米 · 罗宾斯（Jamie Robins）来到谷歌位于英国伦敦国王十字区的总部。他手中拿着一封信，里面附有一份由近 5.5 万人签署的请愿书，要求谷歌放弃在伦敦以东约 24 公里的瑟罗克（Thurrock）建设大型数据中心的计划。

罗宾斯是野生动物保护组织 Buglife 的工作人员。该组织目前与多个背景各异的团体组成了一个不太寻常的联盟，共同反对谷歌的数据中心项目。

Buglife 和当地野生动物保护团体担心，项目建设将破坏濒危植物、稀有大黄蜂以及其他无脊椎动物的栖息地。非营利组织 Foxglove 则认为，数据中心将产生过多污染。当地的瑟罗克哈默斯摩托车俱乐部（Thurrock Hammers）希望重新获得这块场地，恢复摩托车赛事。

上周三，这些团体的成员与罗宾斯一同来到谷歌总部外抗议，手举标语牌，要求谷歌另寻数据中心建设地点。

IT之家注意到，在英国各地，谷歌等企业正准备建设大规模数据中心，以满足人工智能模型及其他数字服务不断增长的算力需求。英国政府也积极鼓励这类项目落地，希望从规模达数千亿美元的 AI 产业投资中分得一杯羹，同时减少对外国合作伙伴提供算力的依赖。

但与美国的情况类似，英国拟建数据中心周边的居民也开始公开表达反对意见，试图阻止相关项目推进。

谷歌表示，其瑟罗克项目将优先考虑生物多样性保护和减少碳排放。谷歌欧洲、中东和非洲地区可持续发展总监亚当 · 埃尔曼（Adam Elman）表示：“我们理解 Buglife 等组织的担忧，也认同他们对项目可持续开发的期待。”

不过，瑟罗克的情况也凸显出数据中心开发商正面临越来越广泛的阻力。随着公众对数据中心的态度似乎日渐转冷，开发商面临的反对声音也在增加。

尽管谷歌总部外的抗议规模不大，但它只是上周欧洲多地反数据中心抗议活动的一部分。在阿姆斯特丹，抗议者甚至爬上微软数据中心建设工地的起重机，挂出写有“去他的 AI”（fuck AI）的横幅。

罗宾斯表示：“每周都有新的地方性团体站出来反对数据中心。人们不满数据中心建到自家后院，也不满这些项目无视当地居民的意见，更担心它们对野生动物造成的影响。”

近千份反对意见，仅一份支持项目

谷歌计划建设的数据中心位于瑟罗克一处加油站旁边，那里是伦敦一条主干道与环绕伦敦的高速公路交汇的区域。项目地块上，废弃的 Arena Essex 摩托车赛场遗迹与一片草地相邻，草地上还保留着一些旧步道，附近则有一处湖泊。

谷歌于 2023 年通过旗下子公司收购了这块土地，并于去年 5 月提交申请，希望在此建设一座数据中心园区。

当地居民得知这一计划后，迅速与全国性的野生动物保护组织和环保团体取得联系，共同发起反对行动。

据统计，公众向当地规划部门提交了约 1000 份意见，其中只有一份支持该项目。瑟罗克地方议会表示，这些意见中有相当一部分来自当地以外的居民。

反对团体认为，谷歌的方案没有充分考虑数据中心建设带来的负面影响，包括原有摩托车赛场这一体育设施的消失、稀有动植物栖息地遭到破坏，以及项目每年可能产生高达 57 万吨的排放量。

Foxglove 认为，如此规模的排放量无法纳入英国政府的碳排放预算。

瑟罗克哈默斯摩托车俱乐部负责人马克 · 塞克斯顿（Mark Sexton）表示：“我们是一个比较特殊的反对者，提出的反对理由与其他团体不同。我认为，这也是我们对整个行动有帮助的原因。这个不太寻常的联盟已经引起了一些关注。”

谷歌则认为，外界的反对意见建立在对项目计划的误解之上。

该公司声称，将通过保留现有栖息地、把濒危植物移植到其他地点等方式，实现项目区域生物多样性的净增长。同时，谷歌计划通过资助新的可再生能源项目抵消数据中心产生的排放，并以 2030 年实现碳中和为目标。

对于摩托车赛场被拆除的问题，谷歌认为，这并不意味着当地会失去一处不可替代的社区设施，因为这条赛道已经闲置多年。

埃尔曼表示：“我们希望成为一个好邻居。我们认识到这些场地具有生态价值，目标是尽可能降低项目带来的影响。”

但这些解释并未打消抗议者的疑虑。他们表示，将继续通过各种方式阻止项目建设，一次抗议虽然规模有限，但也能逐步积累影响力。

参加上周三抗议活动的非营利组织 Protect The Wild 创始人罗布 · 波纳尔（Rob Pownall）表示：“我觉得我们现在胜算有多大？坦白说，目前并不乐观。但这又是在那块巨大的冰山上凿下的一小块。”

反数据中心运动开始取得一些成果

一些迹象表明，基层反数据中心运动已经开始推动相关政策作出让步。

在美国，部分州已经实施数据中心建设审批冻结或暂停建设的措施。本周的中期选举中，支持数据中心建设的候选人也遭遇了明显挫折。

在英国，Foxglove 最近还通过法律诉讼取得进展，迫使政府撤销了一项位于伦敦以西的数据中心建设规划许可。

瑟罗克地方议会表示，预计将在明年年初对谷歌提交的初步规划申请作出决定。即便获得批准，谷歌之后仍需制定更加详细的场地开发方案，并接受另一轮漫长的审查程序。

抗议团体表示，他们打算在项目推进的每个阶段都给谷歌制造阻力。

罗宾斯说：“这类规划审批方面的抗争可能持续数年。这是一场消耗战。”