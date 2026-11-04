谷歌加码东南亚：拟在马来西亚投资 150 亿美元扩建数据中心

IT之家 11 月 4 日消息，Alphabet 旗下谷歌当地时间周三表示，计划在马来西亚投资 150 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,002.61 亿元人民币），扩大当地数据中心和云计算业务。随着人工智能热潮推动数字基础设施需求持续增长，谷歌正进一步加大在该领域的投入。

根据谷歌发布的声明，该公司将建设新的计算中心，并投资改善当地水资源保障、电力供应以及马来西亚居民的技能培训。上述投资计划将在 2027 年和 2028 年期间实施。

谷歌并非唯一一家扩大马来西亚业务布局的全球科技企业。该国凭借相对较低的运营成本、可靠的基础设施，以及毗邻新加坡等商业中心的地理优势，正吸引越来越多科技巨头入驻。

目前，马来西亚已成为东南亚最重要的数据中心枢纽，吸引了甲骨文、亚马逊、阿里巴巴集团和字节跳动等企业。这些公司都需要不断扩大数据存储和处理能力，以满足数据密集型 AI 服务用户持续增长带来的需求。

谷歌表示，未来两年新园区的建设阶段预计将为马来西亚经济贡献 11 亿美元（现汇率约合 73.52 亿元人民币），并每年带动超过 3.7 万个本地就业岗位。

待数据中心投入运营后，预计每年将维持超过 9000 个本地就业岗位，涉及技术人员、机械与电气工程师、物流管理人员以及安保管理人员等多个岗位。

Alphabet 首席投资官露丝 · 波拉特（Ruth Porat）在吉隆坡举行的一场活动上表示，这笔投资“体现了我们对马来西亚领导层的实力、熟练劳动力以及推动数字化转型的热情充满信心”。马来西亚总理安瓦尔 · 易卜拉欣（Anwar Ibrahim）也出席了此次活动。

安瓦尔表示，谷歌的投资既尊重马来西亚的资源条件，也体现了对当地人民的信心。他说：“我们的国家拥有稳定的环境、优秀的人才和远大的抱负，有能力成为东南亚领先的数字经济强国。”

本周早些时候，谷歌还宣布，将为马来西亚森美兰州的共享水利基础设施提供 1.6 亿美元（现汇率约合 10.69 亿元人民币）资金支持。森美兰州位于吉隆坡以南。相关项目旨在为谷歌计划中的数据中心业务提供水资源保障，同时惠及当地社区。