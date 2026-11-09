捷豹路虎提醒：警惕不法分子发送虚假车辆召回信息

IT之家 11 月 9 日消息，捷豹路虎中国今天（9 日）下午通过公众号发布《关于警惕冒用捷豹路虎名义发送虚假车辆召回信息的声明》称，近日关注到有不法分子冒用国家市场监督总局及捷豹路虎品牌名义，通过短信、电话、社交媒体等渠道向部分客户发送所谓“车辆召回通知”、“安全隐患整改通知”、“召回补偿通知”等信息，诱导客户点击不明链接或提供个人敏感信息。

捷豹路虎中国向用户发出提醒：认准官方渠道发布的召回信息、警惕以“召回”为名实施的诈骗行为、妥善保护个人信息和财产安全。

一、请认准官方渠道发布的召回信息

捷豹路虎车辆召回信息将严格按照相关法律法规要求，通过官方渠道进行发布和通知。客户可通过以下官方渠道获取和核实相关信息：

国家市场监督管理总局及相关主管部门官方公告渠道；

捷豹路虎官方客户服务热线 400-820-0187；

捷豹路虎授权经销商网络。

二、警惕以“召回”为名实施的诈骗行为

捷豹路虎不会通过非官方链接、非官方二维码或未经授权的第三方平台要求客户办理车辆召回事宜。

同时，在任何召回服务过程中，捷豹路虎及授权经销商均不会：

要求客户支付召回维修费用；

要求客户提供银行卡密码、短信验证码等敏感信息；

要求客户通过链接下载不明应用程序；

要求客户开启屏幕共享或进行远程操作；

要求客户向任何个人账户转账汇款。

凡以“限时办理召回”、“逾期影响车辆权益”、“取消保修资格”等理由要求客户立即操作的行为，均应提高警惕，谨防受骗。

三、妥善保护个人信息和财产安全

如收到涉及车辆召回的可疑信息，请勿轻信、点击或操作相关链接，不要向陌生人员透露个人身份信息、银行账户信息、验证码等敏感内容，保护好您的个人信息。

如对相关信息真实性存在疑问，请第一时间通过捷豹路虎官方客户服务渠道或就近联系捷豹路虎授权经销商进行核实。

四、关于违法侵权行为

对于任何冒用捷豹路虎品牌名义、侵犯消费者合法权益、损害捷豹路虎名誉权的违法行为，捷豹路虎保留依法追究相关主体法律责任的权利，并将积极配合有关部门开展调查打击工作。