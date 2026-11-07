日产汽车声明：警惕冒充日产中国发布虚假召回信息的电信诈骗

IT之家 11 月 7 日消息，今天（7 日）晚间，日产汽车通过官方公众号发布声明称，近期，有不法分子冒用“日产（中国）投资有限公司”及相关监管部门名义，向部分日产车主发送虚假召回短信、伪造召回文件，附带非官方链接、二维码，诱导车主填写个人及车辆信息实施电信诈骗。

日产（中国）投资有限公司声明：上述短信、文件均非日产官方发布的召回通知，请广大车主提高警惕，切勿点击可疑链接、扫描陌生二维码，不要向不明渠道提供身份证、银行卡、验证码等敏感信息。

声明表示，日产汽车始终将保障每一位车主的用车安全与信息权益置于首要位置。官方召回通知绝不会以任何名义要求车主线上转账、付费，或是提交银行卡、短信验证码等隐私信息，全力守护车主的信息与财产安全。

日产汽车提醒，如需核实召回信息，请通过国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心官方网站（www.samrdprc.org.cn）、日产汽车授权经销商或官方客服渠道确认。针对不法分子假借日产名义实施诈骗的违法行为，日产（中国）投资有限公司将保留追究其全部法律责任的权利，也欢迎车主收到可疑信息及时反馈。

综合IT之家此前报道，已有多家车企遭遇被不法分子冒名发布虚假召回短信的情况。目前，上汽通用、比亚迪、问界汽车、宝马中国、大众中国、理想汽车等均发布声明，提醒车主提高警惕，切勿点击可疑链接、回复相关短信等。

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