奥迪 A8 旗舰轿车正式停产，继任车型 2030 年前亮相

IT之家 11 月 9 日消息，对于钟爱传统豪华轿车的消费者来说，这无疑是一个令人遗憾的消息。奥迪已正式停止在德国内卡苏尔姆（Neckarsulm）工厂生产 A8。据 Auto Motor und Sport 报道，最后一辆 A8 于今年 10 月中旬驶下生产线，结束了这款旗舰豪华轿车在该工厂长达 32 年的生产历程。

不过，这并不意味着 A8 这个车系就此终结。对于这款曾与奔驰 S 级、宝马 7 系正面竞争的旗舰车型，奥迪尚未最终确定后续安排。

据IT之家了解，自 1994 年第一代 D2 车型问世以来，内卡苏尔姆工厂便一直是 A8 的生产基地。当时，D2 采用了大量铝制材料打造车身，成为区别于德国竞争对手的一大特色。奥迪的 ASF（奥迪空间框架）技术也曾是这款车的重要卖点，展现了奥迪凭借创新车身结构跻身大型豪华轿车市场顶级阵营的实力。

此后，A8 历经四代车型更迭。目前在售的第四代 D5 于 2017 年推出，并在 2021 年进行了中期改款。如今，这一代车型也走到了产品生命周期的终点。

事实上，奥迪早在今年 2 月就已停止在德国接受 A8 的个性化订单，消费者只能从经销商现有库存中挑选车辆。

暂别而非彻底告别

随着 A8 停产，内卡苏尔姆工厂腾出的产能将用于生产 A5 三厢轿车、A5 Avant 旅行车，以及对应的 S 和 RS 性能版本。相比组装奥迪旗舰车型，这项新任务显然少了几分光环，但也反映出市场需求的变化：大型豪华轿车如今已不如从前畅销，这种情况对 A8 尤其明显。奔驰 S 级和宝马 7 系目前仍保持着不错的市场表现。不过，这一细分市场还有另一款车型也即将走向停产，那就是雷克萨斯 LS。

A8 离开内卡苏尔姆工厂，并不意味着奥迪将永久退出豪华轿车市场。目前来看，这更像是一次暂别。今年早些时候，奥迪车型线发言人马塞尔 · 贝斯特勒（Marcel Bestle）曾向媒体表示，A8 的继任车型将在 2030 年前推出：“关于 A8 继任车型的决定已经作出，我们计划在本世纪 20 年代末公布这款新车。后续细节将在适当时候对外披露。奥迪 Q9 将作为一款大型全尺寸 SUV，进一步拓展奥迪高端产品阵容。”

奥迪新的临时旗舰是一款 SUV

在 A8 继任车型正式到来之前，Q9 将成为奥迪的旗舰车型。这款大型豪华 SUV 定位高于 Q7，面向那些希望获得比传统轿车更宽敞空间和更强道路气场的消费者。

Q9 将在斯洛伐克布拉迪斯拉发生产。这款车的推出可谓姗姗来迟，因为奥迪英戈尔施塔特总部此前一直缺少一款真正意义上的三排座全尺寸 SUV，导致奔驰 GLS 和宝马 X7 长期占据这一市场，而奥迪错失了相应的市场机会。

如果奥迪能让 A8 再度焕发生机，或许会是一件颇有意思的事，尤其是在品牌正为旗下车型引入全新设计语言的当下。一款采用最新设计元素的全新旗舰轿车，或许能带来不小惊喜。

奥迪 Concept C 概念车和 Nuvolari 设计方案都展现出了一些令人期待的设计方向，人们也希望看到这些全新设计语言应用到轿车上会是什么效果。实际上，外界不必等到 A8 回归才能看到答案，因为纯电动 A4 将成为奥迪首款采用这套全新设计语言的轿车。

奥迪内卡苏尔姆工厂的未来何去何从？

A8 停产也让外界开始关注内卡苏尔姆工厂的未来。奥迪此前一直在这里组装自己的旗舰车型，而随着大众集团监事会批准“2030 未来计划”，这座工厂的前景也变得不那么明朗。

该战略承认，大众集团在欧洲的汽车生产能力超过市场需求，产能过剩规模超过 50 万辆。同时，集团坦言，目前尚无法为内卡苏尔姆、埃姆登、茨维考和汉诺威等工厂确保 2031 年至 2034 年期间具有竞争力的生产任务分配。

大众集团表示，将在 2027 年 6 月前制定欧洲工厂的可持续生产战略，同时评估相关工厂的其他用途。

这项计划并不意味着内卡苏尔姆工厂注定关闭，但奥迪这座工厂被明确列入 2030 年后尚未获得生产任务保障的名单，显然不是一个令人安心的信号。

即便 A8 回归，也难以拯救内卡苏尔姆工厂

客观来说，即便奥迪重新推出 A8 这样一款大型豪华轿车，也不足以从根本上扭转内卡苏尔姆工厂面临的局面。

尽管如此，我们仍希望这不会成为奥迪旗舰轿车的终点。无论未来的 A8 是采用纯电驱动、继续搭载燃油发动机，还是以插电式混合动力形式回归，都希望这个经典车系最终能够在内卡苏尔姆或其他地方重新登场。

对于一家立志与宝马、奔驰竞争的汽车品牌来说，缺少一款真正意义上的旗舰轿车，显然并不理想。在此之前，A8 车系将暂时沉寂，Q9 则接过奥迪旗舰车型的接力棒。