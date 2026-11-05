奥迪创新技术中心总经理冯思远：AUDI 没有出口海外计划

IT之家 11 月 5 日消息，据界面新闻报道，11 月 5 日，在奥迪创新技术中心开业仪式上，奥迪创新技术中心总经理冯思远接受界面新闻等媒体采访时表示，AUDI 品牌车型目前没有出口海外的计划，现阶段目标是将通过一系列产品，进一步开拓中国市场。

IT之家注意到，奥迪中国 10 月 26 日宣布，奥迪分别与合作伙伴签署了战略协议，旨在强化奥迪四环品牌与 AUDI (奥迪字母标) 品牌之间的差异化定位及各自的战略侧重，并进一步明确“双品牌、双合作伙伴”渠道架构。

根据此前公告，在四环品牌方面，奥迪和中国一汽将持续强化多元且均衡的豪华产品矩阵，涵盖豪华新能源车型以及下一代智能燃油车型，其中包括奥迪 A6L e-tron、Q6L e-tron 以及全新奥迪 A5L、A6L 等。

奥迪和上汽集团将进一步深化 AUDI (奥迪字母标) 品牌的发展，致力引领中国豪华智能网联新能源汽车市场。继 2025 年奥迪 E5 Sportback 成功推出后，首款 SUV 奥迪 E7X 已于今年 5 月上市，并取得亮眼的市场关注和用户反响。随着专属 AUDI (奥迪字母标) 品牌的奥迪创新技术中心在上海的正式落成。

此外，各项客户服务、售后保障及经销商业务均将继续平稳有序开展。上汽奥迪在 2027 年底前仍可正常销售四环产品。上汽奥迪旗下四环品牌产品以及全新 AUDI (奥迪字母标) 品牌产品的售后服务，均将保持平稳运营。