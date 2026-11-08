消息称 Anthropic 仍在推进上市：最多募资 1000 亿美元，“史上最大 IPO”或有变数

IT之家 11 月 8 日消息，据《金融时报》昨天报道，尽管美国科技股近期遭遇剧烈波动，Anthropic 仍在推进上市计划。这家来自美国的人工智能初创企业，已经做好接受低于乐观预期估值的准备。

据多位 Anthropic 投资者透露，这家美国公司仍计划在感恩节前进行 IPO（首次公开募股），预计募资 800 亿美元-1,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 5,352.66 亿元- 6,690.83 亿元人民币），目标估值为 1.25 万亿美元-1.75 万亿美元（现汇率约合 8.36 万亿元- 11.71 万亿元人民币）。

上述传闻中数字高于 Anthropic 目前的 9,650 亿美元（现汇率约合 6.46 万亿元人民币）估值，但与投资者一个月前预计的翻倍水平相比存在不小差距。

一位持有大量 Anthropic 股份的投资者表示：“我认为他们会采取非常保守的定价策略，比如将估值定在 1.5 万亿美元（现汇率约合 10.04 万亿元人民币），然后再逐步上涨。”其他参与此次交易的人士则认为估值可能更低，约为 1.3 万亿美元（现汇率约合 8.7 万亿元人民币）。

这种预期下调反映出科技行业正在重新评估市场走势。投资者们越来越担心借贷成本上升，以及 AI 企业不断膨胀的支出计划。大量 AI 概念股已经开始出现抛售现象，贷款机构也开始回避高风险项目。

本周美国中期选举，民主党取得压倒性胜利，部分原因在于该党候选人承诺阻止数据中心建设。这种结果进一步加速了市场抛售。

六名以上投资者透露，Anthropic 仍打算上市，CEO 达里奥 · 阿莫迪为此不得不接受估值下调。

本周四美国股市剧烈震荡，单日蒸发 3.2 万亿美元（现汇率约合 21.41 万亿元人民币）市值。以科技股为主的纳斯达克 100 指数暴跌 6.4%，市场担忧 AI 基础设施投资热潮可能放缓。

市场研究机构 Vital Knowledge 分析师表示：“AI 股票遭到抛售，这让 Anthropic 上市变得更加困难，意味着可用于资本支出的资金减少，进而引发更多抛售。”

同时 OpenAI 也难以完成自己的私募融资。该公司已将寻求的估值从 1.4 万亿美元（现汇率约合 9.37 万亿元人民币）下调至 1.25 万亿美元（现汇率约合 8.36 万亿元人民币），同时将融资规模从 300 亿美元（现汇率约合 2,007.25 亿元人民币）缩减至 200 亿美元（现汇率约合 1,338.17 亿元人民币）。

Anthropic 的支持者希望，本次 IPO 能够吸引一些被动卖家，即指数基金和大型资产管理公司。这些机构目前尚未持有 Anthropic 的股票，但在公司上市后不久，他们实际上将不得不买入相关股票。

此外 Anthropic 冲击“史上最大 IPO”的传闻也有变数。据多位了解阿莫迪想法的人士透露，他对超越马斯克 SpaceX 并没有太大兴趣。

一位投资者表示：“他们并不在乎估值能否超过 SpaceX，也不追求 IPO 融资规模最大化。”Anthropic 的七位联合创始人已经承诺，将个人持有的公司股权中的 80% 捐赠给慈善事业。