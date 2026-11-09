一张图能改 100 遍、直出透明背景，字节跳动发布新一代图像创作模型 Seedream 5.5

IT之家 11 月 9 日消息，字节跳动 Seed 团队今日发布了新一代图像创作模型 Seedream 5.5，重点带来三项核心能力升级：

更稳定的多轮编辑：实现非编辑区域的像素级保持，消除色彩偏移，降低连续修改中的细节丢失与画质衰减，支持围绕同一作品展开多达 100 轮的持续创作。

原生 RGBA 透明素材生成：直接输出带 Alpha 通道的透明或半透明图像，精细处理轮廓边缘与透明区域，省去后期抠图修边，让生成元素可以作为独立素材进入后续设计流程。

质感更自然，文字更清晰：进一步改善光照、材质与皮肤纹理表现，减少过度油亮、过曝，更贴近真实拍摄的成像质感。同时显著提升文字渲染能力，对复杂字形与密集小字的还原更加准确。

在图像的多轮编辑方面，Seedream 5.5 的指令遵循能力更强，对非编辑区域实现了像素级的保持。在实测中，模型以每一轮的结果作为下一轮输入，连续完成上百轮修改后，指定编辑区域之外的主体特征、构图比例、光影风格仍然一致。

▲ 100 轮修改之后，非编辑区域实现像素级保持

为评估模型在生产级创作场景中的表现，该团队围绕电商、营销、影视、游戏、办公与服装设计六类场景开展专项测试。评测依托 MagicArena 平台展开，图像生成领域的资深评测专家对生成效果与可用性进行评分。

相比 Seedream 5.0 Pro，Seedream 5.5 在上述六类场景中的生成效果评分与可用率均有提升。其中，影视与办公两个场景的可用率均达到上一版本的两倍以上。

Seedream 5.5 在不同生产场景中的表现。左侧为可用率，右侧为平均主观评分（MOS）

文字结构与真实感两项专项评测，均由评测专家对生成结果做偏好比较，以 GSB（Good / Same / Bad）计分，覆盖文生图与图生图两种任务。

相比上一代，Seedream 5.5 在两个维度、两种任务共四项对比中均为正向偏好，其中真实感图生图的 GSB 达 +55.62%。与 GPT Image 2.5 Sunburst、Nano Banana 2.1 等主流模型相比，在文字结构、文生图真实感方面表现领先。

文字结构与真实感专项评测，图中分别展示 Seedream 5.5 在文生图、图生图任务上的 GSB 相对评分

文字渲染的进步，也体现在更低的文字崩坏率上 —— 即生成图中出现错字、漏字、结构错乱的比例。在覆盖中英文及密集小字的评测中，Seedream 5.5 的严重文字崩坏率降至 0.4%，轻微文字崩坏率降至 1.7%。两项指标均显著优于上一版本，在与行业主流模型的横向对比中也处于领先。

文字渲染质量评测，左侧为严重文字崩坏率，右侧为轻微文字崩坏率，数值越低表示问题越少

目前，Seedream 5.5 正陆续在即梦、豆包、豆包工作、火山方舟等平台上线。IT之家注意到，定价方面，Seedream5.5 API 延续“输入图 + 输出图”两段计费结构，文本 Token 不产生费用。以 2K 方图编辑为例，单张成本在 0.28 元左右，不到 Seedream 5.0 Pro 一半。

字节跳动表示，Seedream 5.5 系列后续还将推出 Pro 版本，未来将支持更复杂的上下文输入与创作指令，持续提升模型在专业任务中的表现。同时，团队将围绕影视、电商、广告、设计等领域的实际生产需求，拓展模型在 Agent 工作流中的应用，持续探索更通用的视觉智能。