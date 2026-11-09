揽胜“平价车型”将成历史，捷豹路虎确认星脉、极光明年年中停产

IT之家 11 月 9 日消息，当地时间 3 日，捷豹路虎向美媒 Road & Track 确认，揽胜星脉和揽胜极光将于 2027 年年中停产。

根据声明，2027 年全年，揽胜星脉和揽胜极光仍将在全球部分需求旺盛的市场销售。随着工厂逐步转产下一代车型，两款车型将按照正常产品生命周期于 2027 年年中停产。索利哈尔工厂将继续以揽胜、揽胜运动版和即将推出的捷豹 Type 01 为生产重点，哈利伍德工厂则将转产全新揽胜 GT 和卫士家族的一款新车型。

此前，英媒 Autocar 报道称，揽胜品牌旗下定位较低的两款 SUV—— 星脉和极光可能即将退出市场，而且都不会推出换代车型。

揽胜全球董事总经理马丁 · 林佩特透露，极光和星脉将在 2027 年结束生产，不再推出后续车型。现款极光于 2018 年亮相，2024 款进行了中期改款；星脉的历史更久，2017 年发布，同样在 2024 款上进行了中期改款。

据IT之家了解，两款入门车型停产后，揽胜品牌的购车门槛将大幅提高，产品阵容也将缩减至揽胜、揽胜运动版以及即将推出的揽胜 GT。

报道认为，捷豹路虎预计会让卫士和发现品牌覆盖平价市场。此前有消息称，卫士将推出一款尺寸更小的车型，足以填补极光留下的市场空缺。

捷豹路虎也确认，卫士家族将迎来一款新车。除此之外，发现系列的售价本就与星脉相差不大。

报道指出，极光和星脉刚推出时都曾引发争议，不过最终为捷豹路虎带来了销量增长。通过推出尺寸更小、售价更低的揽胜车型，捷豹路虎吸引了更多消费者，也让揽胜品牌不再那么遥不可及。

这种尝试甚至催生了极光敞篷版等颇为奇特的产品。待极光和星脉正式停产后，两款车型也将继确认于今年停产的发现运动版之后，告别市场。