Steam 免费犯罪模拟沙盒游戏《ROB RUN》上线，主打“5000 人玩家同时在线”

IT之家 11 月 9 日消息，据 4Gamers 报道，开发商 Kefir 旗下免费犯罪沙盒游戏《ROB RUN》于 11 月 5 日在 Steam 平台开启抢先体验，本作凭借免费游玩和多人开放世界玩法迅速走红。首个周末便创下 140440 人同时在线的纪录。

据介绍，《ROB RUN》主打多人在线，最多支持 5000 名玩家共同活动。玩家可以选择扮演警察、强盗或普通市民，在第三人称视角下体验犯罪、抢劫、枪战等玩法，也可以组建帮派，与其他势力争夺资源和地盘。

游戏以虚构城市 Looty Bay 为舞台，玩家可以从普通混混起步，逐步发展自己的犯罪势力，通过抢劫商店、银行以及突袭敌对帮派据点等方式获取金钱和装备，随后设法躲避警方追捕，将战利品带到销赃商处出售。不过，强盗玩家不仅需要提防警方，也要小心其他玩家趁乱抢夺自己的物资。

游戏中的警察同样由真人玩家扮演，玩家可以选择加入警方，追捕犯罪分子，并通过执行执法任务获取报酬。普通市民则可以体验城市生活沙盒玩法，建立或加入帮派，为成员分配职责、组织突袭、控制地盘，甚至向其他帮派发动战争，也可以通过谈判与敌对势力达成停战协议。

此外，玩家还可以建造自己的藏身处，通过扩建基地存放战利品和车辆，并设置工作台、保险箱等设施，甚至经营种植非法作物获取收益。不过，基地也可能遭到其他玩家入侵，辛苦积累的物资并不能保证绝对安全。

开发商 Kefir 过去主要以手机游戏为核心业务，《ROB RUN》则是其进军 Steam 平台的 PC 游戏作品之一。尽管本作凭借免费模式和多人玩法吸引大量玩家，创下超过 14 万人同时在线的成绩，但 Steam 玩家评价并不理想。截至 11 月 9 日，游戏累计收到超过 13017 条评价，整体为「褒贬不一」。

目前来看，本作“每 7 天重置一次游戏进度”机制争议最大。部分玩家认为，每周都需要重新积累资源和发展帮派较为繁琐，因此建议开发团队将重置周期延长至 14 天或 30 天，也有玩家提出“每隔 2 至 3 个月重置一次”的方案。

后续，《ROB RUN》正式版计划加入更多地图、关卡、游戏模式、角色、外观自定义选项及道具，同时考虑引入成长系统、排行榜和成就功能。开发团队还将进一步优化匹配机制、游戏性能及网络稳定性，并通过 Steam 社区和 Discord 收集玩家反馈，定期公布游戏更新与问题修复内容。