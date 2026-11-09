瑞银 CEO 安思杰：过去数周 AI 概念股大幅回调，源于投资者此前过高期望

IT之家 11 月 9 日消息，瑞银集团 CEO 安思杰今天（9 日）在悉尼举行的瑞银会议上指出，AI 概念股过去几周大幅回调，是因为投资者此前对 AI 行业的期望过高。

他表示，美国近期的中期选举结果，以及全球围绕基础设施扩建影响展开的讨论，都可能拖慢 AI 行业取得预期成果的进程。“直到不久前，市场定价都建立在一切尽善尽美的预期之上。当然，过去几周市场出现了一些回调。”

安思杰看好 AI 发展带来的经济效益，但认为市场对这些成果能够多快实现过于乐观。

上周，市场担忧美国民主党在选举中获胜后会推动收紧 AI 行业监管，导致全球股市市值蒸发数万亿美元。不过，美股在当地时间 6 日又普遍反弹。

综合IT之家此前报道，美股当日开盘后，AI 硬件产业链全线反弹，费城半导体指数最高涨 6.57%。个股方面，AMD 涨 13.2%，闪迪涨 11.75%，希捷科技涨 6.34%，美光科技涨 9.07%，迈威尔科技涨 9.46%，Lumentum 涨 9.58%；英伟达涨 6.44%，台积电涨 7.55%，博通涨 4.56%。

然而当地时间 5 日，道琼斯工业平均指数收盘下跌超过 1,800 点，跌幅约 3.4%；标普 500 指数下跌 4.4%；纳斯达克综合指数暴跌 5.5%，创 2025 年 4 月以来最大单日跌幅，并跌入技术性回调区间。

相关阅读：