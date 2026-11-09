微星 MAESTRO 500 WIRELESS 头戴式游戏耳机开售：主动降噪 + 六麦拾音，399 元

IT之家 11 月 9 日消息，微星 MAESTRO 500 WIRELESS 头戴式无线三模主动降噪耳机现已开售，定价为 399 元。

该耳机支持主动降噪与通透模式一键切换。开启 ANC 模式可有效过滤环境杂音，瞬间进入专注环境；切换通透模式则让外界声音自然流入，无需摘耳机即可掌握重要资讯。

耳机采用六麦克风阵列，依托波束成形技术与环境降噪功能（ENC），精准捕捉说话声的同时滤除周围杂音，让通话、会议或游戏语音都能清晰流畅。麦克风支持翻转静音设计，放下即收音、翻起即静音，告别按键操作。

续航方面，耳机内置 1000mAh 大容量电池，在音量 50%、关闭 ANC 的测试条件下可提供长达 90 小时续航；临时急需电量时，充电 5 分钟即可获得约 6 小时使用时长。

连接性上，耳机支持 2.4GHz 无线（Type-C）、蓝牙 5.4 与 3.5mm 有线三模自由切换。其中 2.4GHz 模式下延迟低至 30ms 以内，音画精准同步，可畅玩 PC、主机与移动设备。

声学配置方面，耳机搭载 40mm 铷磁单元，扬声器频响范围为 20 - 40,000Hz，低频沉稳、中频饱满，高频延展至 40kHz。在 PC 端 Nahimic for Headset 加持下，声音定位与空间感进一步加强。

佩戴设计上，耳罩采用透气网布搭配记忆泡棉，支持 90° 旋转与 ±5° 微幅摆动，自然贴合各种头型。耳机整机约 280 克（含 2.4GHz 无线 USB 接收器），并支持向内旋转折叠，附赠便携收纳袋。

IT之家附详细参数如下：

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