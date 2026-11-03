雷鸟创新登顶京东双 11 智能眼镜四项榜单，iO、GT Max 分获单品第一

IT之家 11 月 3 日消息，11 月 3 日，京东发布双 11 智能眼镜开门红战报。数据显示，10 月 12 日至 11 月 1 日期间，京东平台光波导智能眼镜销售同比增长超 3 倍，雷鸟创新（RayNeo）在智能眼镜与 XR 设备两大品牌榜单中均位列第一，旗下雷鸟 iO、雷鸟 GT Max 分别获得光波导眼镜、AR 眼镜单品排行榜第一。

从此次战报来看，光波导智能眼镜成为双 11 期间增长较快的细分品类之一。随着 AI 技术与近眼显示技术逐步应用于消费级产品，智能眼镜的产品形态也在不断丰富，覆盖日常信息交互、影音娱乐等不同使用场景。

具体产品方面，获得京东光波导眼镜单品销量第一的雷鸟 iO，采用光波导显示技术，并结合全天候主动式 AI 功能，主要面向日常沟通、信息交互等使用需求。同时，该产品采用轻量化设计，兼顾日常佩戴与使用体验。

另一款登顶 AR 眼镜单品榜单的雷鸟 GT Max，则主要面向影音娱乐市场。据官方介绍，该产品支持等效 6 米 267 英寸巨幕显示，并配备原生 3DoF 空间悬停功能，可用于观影、游戏等场景。

在产品布局方面，雷鸟创新目前已形成覆盖不同使用需求的智能眼镜产品线，包括主打观影体验的 Air、GT 系列，轻量级 AI 显示眼镜 iO 系列，以及 AI 拍摄眼镜 V 系列等。

根据雷鸟创新公布的信息，其产品已进入全球超过 40 个国家和地区，累计销量突破 100 万台。

此外，雷鸟创新还公布了双 11 期间部分产品的优惠价格。其中，雷鸟 iO 叠加优惠及国家补贴后到手价为 1911 元，雷鸟 GT Max 标准版到手价为 2209 元，AI 拍摄眼镜雷鸟 V4 到手价为 1529 元起。