漫步者 W900NB 30 周年典藏版头戴蓝牙耳机今晚开售：限量 3000 套，1159 元

IT之家 11 月 9 日消息，漫步者 W900NB 30 周年典藏版头戴蓝牙耳机今晚 20:00 开售，售价 1159 元。这款耳机提供晨雾白、暗夜黑、深海蓝三种颜色可选，限量 3000 套，每台配备独立蚀刻编号。

这款耳机配备 8 颗高精度广角硅麦，采用 6 颗 FF 前馈麦环形布局 + 2 颗 FB 反馈麦的组合，降噪深度达 -50dB；采用 6nm 制程 6 核异构芯片，集成 Arm Ethos U55 独立 NPU，实现端到端 AI 拾音降噪；搭载六轴传感头部追踪技术，支持杜比全景声。

这款耳机采用 10mm PET 镀钛高音单元 + 40mm 双层 PEEK 复合航空纤维中低音单元的双单元组合，通过 Hi-Res、Hi-Res Wireless、HWA 三金标认证，搭载 LHDC5.0 高清音频编解码，支持 192kHz/24bit 采样率。

续航表现方面，该耳机在 SBC 编码、降噪开启状态下续航可达 42 小时，降噪关闭状态下总续航可达 110 小时；采用 LHDC 高清编码时，降噪开启续航为 33 小时，降噪关闭为 73 小时；同时支持快充，充电 15 分钟可听 17 小时。

IT之家附这款新品主要参数：

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