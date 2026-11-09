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600° 近视调节 + 等效 188 英寸索尼屏：魅族 AR 智能眼镜 2399 → 755 元新低

2026/11/9 19:49:12 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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魅族 AR 智能眼镜 StarV View 于 2024 年 9 月开售，该款眼镜拥有 700nit 峰值亮度，支持 120Hz 高刷，首发价 2499 元。

今日京东直降至 835 元，支持 6 期免息。

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据介绍，星纪魅族 AR 智能眼镜 StarV View 提供星纪灰曙光橙 2 种配色，此次开售的为星际灰配色。该眼镜采用 1.6:1.2:1 的比例，辅以弹性转轴 + 软性镜腿，重约 74g

星纪魅族 AR 智能眼镜 StarV View 采用了视网膜级显像（PPD 51），拥有 700nits 峰值亮度120Hz 刷新率，支持 50:1 虚实显示对比度，10 万:1 的图像对比度，可投 188 英寸画面

该眼镜可提供 85mm / lp 清晰度，支持 10 档亮度调节，支持三档色彩模式，覆盖 108% sRGB 色域，预装 Flyme XR 2.0 空间操作系统，支持 0-600 度近视调节

StarV View 配备定制扬声器，采用双出音孔、独立音腔设计，轻触镜腿按键可接打语音。该款眼镜还支持双 Mic 通话降噪，内置回声消除算法；采用 3DoF 空间定位，支持跟头模式、悬停模式等功能。

IT之家附星纪魅族 AR 智能眼镜 StarV View 眼镜参数及兼容性列表如下：

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关键词：魅族AR眼镜

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