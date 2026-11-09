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1299 → 879~931 元：华为 FreeClip 2 耳夹耳机国补后京东 PLUS 新低

2026/11/9 20:17:49 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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华为 FreeClip 2 耳夹耳机官方定价 1299 元，今日京东自营 PLUS 会员可享：

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华为 FreeClip 2 采用了华为第三代自研低功耗芯片，引入 NPU AI 处理器，算力提升 10 倍；支持鸿蒙 AI 耳边助手，支持头动播报、智慧播报、小艺唤醒、小艺翻译。

这款耳机采用了 φ10.8mm 开放式双振膜声学单元，响度提升 100%，低频动力提升 100%；配备 60mAh 电池，单次续航 9 小时，搭配充电仓（537mAh 电池）38 小时，充电 10 分钟补能 3 小时。

华为 FreeClip 2 支持 L2HC 音频编码；支持智感音量自适应、智感人声增强、空间音频（头动跟踪时延降低 40%）；支持星闪精确查找（IT之家注：2025 年年底升级星闪音频体验）。

其他方面，华为 FreeClip 2 升级亲肤液态硅胶材质，搭配高性能记忆金属，柔软度提升 25%，单耳重 5.1g，耳机支持 IP57 防尘防水。

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关键词：华为耳机

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