以旧换新后 1843 元：漫步者 S3000MKII 蓝牙音响 11.11 国补新低

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漫步者 S3000MKII 蓝牙音响发售于 2022 年 3 月，今年日常价为 2680 元。

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据官方介绍，漫步者 S3000MKII 由漫步者于 2022 年春季推出，定位 Hi-Fi 音箱，可以处理 24bit / 192kHz 的数字音频，通过了 Hi-Res 小金标认证。

规格方面，这款音箱采用“数字分频 + 数字功放”方案，配备 2 个平面振膜高音单元、2 个 6.5 英寸高硬度铝合金振膜中低音单元。功放部分由 2 颗德州仪器 TPA3251 数字芯片组成，每只喇叭分别提供了 8W 及 120W 的高、中低音输出。

数字分频上采用 XMOS 旗下 XCore 200 构架多核处理器，拥有 16 核、2000MIPS 的算力。输入部分，模拟输入使用了德州仪器 PCM1861，光纤输入用的是德州仪器的 PCM9211。同时，左右箱中各应用了一颗音频 DSP 处理芯片 TLV320AIC3268 进行信号的动态范围控制，并搭载高通 QCC 系列蓝牙 5.0 芯片。

IT之家整理音箱参数信息如下：

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