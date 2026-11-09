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国补后 599 → 405 元：漫步者 R1700BT+ 蓝牙音箱 11.11 探新低

2026/11/9 20:54:45 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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漫步者 R1700BT+ 蓝牙音箱发布于 2023 年 6 月，官方上市价为 599 元。

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据介绍，这款音箱通过了 Hi-Res 双金标认证，高频可延展至 40KH，高至 96KHz / 24bit 采样率。搭载 LDAC 高清编解码技术，支持 990Kbps 高速码率，使更多音频细节得以保留。

声学系统方面，箱体采用 MDF 木板制作厚度 12 毫米，精细控制箱体谐振。采用两分频架构 + 四只高素质单元，高音单元为 1 英寸丝绢膜球顶，中低音单元为 4 英寸 Nomex 振膜。

搭载两颗 TI 的 TAS5805M 功放芯片，并借助德国 KLIPPEL 系统对每只单元的精准分析。整机连续不失真功率可达 66W。

连接方面，不仅支持蓝牙 5.3 无线连接，并支持两路有线连接。

新旧 R1700BT 对比：

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关键词：蓝牙音箱漫步者

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