魏牌二代蓝山开启预售：定位智慧豪华方盒子 SUV，28.98 万-32.98 万元

IT之家 11 月 9 日消息，魏牌二代蓝山今天（9 日）晚间正式开启预售，新车定位智慧豪华方盒子 SUV，提供 5 座、6 座合计 4 款配置，价格区间为 28.98 万-32.98 万元。

五座：登峰版 28.98 万元，巅峰版 30.98 万元

六座：登峰版 30.98 万元，巅峰版 32.98 万元

据IT之家了解，二代蓝山基于长城归元 S 平台打造。新车尺寸根据座位布局有所区分。五座版长宽高为 5140×2050×1960mm，六座版车长增至 5300mm，宽度和高度保持不变，两个版本的轴距均为 3010mm。六座版多出的 160mm 车长主要用于第三排乘坐空间和后备厢容积。

新车搭载高通新一代舱驾一体 8797 旗舰芯片与 NVIDIA DRIVE Thor-U 驾驶辅助芯片，支撑复杂地形下的毫秒级决策。同时，还拥有双 VLA Plus 大模型，搭载长城 Coffee AI OS 4 智能座舱系统以及 Coffee Pilot 4 全地形辅助驾驶系统。

动力方面，新车放弃了初代的 1.5T 混动，换装 2.0T 发动机，最大功率 182kW，匹配前 110kW、后 220kW 双电机和 4 挡混动专用变速箱。

电池容量方面，工信部申报信息显示提供 53.6kWh 和 64.7kWh 两个版本，WLTC 工况纯电续航分别为 220km 和 270km；53.6kWh 版本最高车速为 205km/h，64.7kWh 版本为 210km/h。

该车底盘配备双腔空气悬架和后桥机械差速锁，空气悬架支持车身高度与悬架软硬调节。值得一提的是，该车还支持后轮转向。