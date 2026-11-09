国补后 1899 → 1387 元：HKC 猎鹰“27U165A”27 英寸显示器新低，4K 165Hz/1080P 320Hz 双模

HKC 旗下猎鹰“27U165A”27 英寸双模显示器开售于 2026 年 7 月，官方定价 1899 元。

京东 11.11 大促期间，按下方步骤下单，叠加 PLUS 立减 + 10% 国补后仅需 1387.67 元：

领 1500-180 元券：点此查看。

京东 11.11 无门槛红包至高 26888 元，支持即领即用，下单直接当钱花：点此抽取。

这款显示器支持 4K 165Hz / 1080P 320Hz 双模切换，搭载了一块 27 英寸 Fast IPS 电竞面板，通过 VESA HDR 400 认证，色域覆盖 95% DCI-P3，色准 ΔE≤2。

HKC 猎鹰 27U165A 配备 1 个 DP 2.1 接口（ 54Gbps 带宽）+ 2 个 HDMI 2.1 接口；配备人体工学支架，支持 100mm 升降、-5°~20° 俯仰调节、±90° 垂直旋转；底座采用六边形小巧设计，占地面积更小。

IT之家附详细参数如下：

淘宝 11.11 主会场： 点此前往

京东 11.11 主会场： 点此前往

京东 11.11 手机叠加国补立减千元： 点此查看

京东 11.11 家电家居主会场： 点此前往

京东 11.11 数码主会场：点此前往

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】