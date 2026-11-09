苹果 iOS 27.3 代码曝光 Siri“个人记忆系统”，可记录用户各类信息

IT之家 11 月 9 日消息，根据代码研究人员 pdfu 分享的最新代码发现，苹果正在开发一套个人记忆系统，有望帮助 Siri 记住用户生活中的各种信息。

根据相关发现，在苹果 iOS 27.3 测试版中，这套系统包含一个名为“记忆图谱”（Memory Graph）的组件，旨在整理用户的人际关系、常去地点、日常习惯、健康状况、锻炼情况，以及激励用户或阻碍用户实现目标的因素。

IT之家注意到，系统还设计了名为“记忆原子”（Memory Atoms）的数据单元，用于记录事实、观点、意图和事件，并关联相关人物、地点、时间及话题等具体信息。

据 pdfu 介绍，这套图谱通过两种处理机制收集信息。其中一种负责将结构化数据转化为洞察，例如读取用户个人联系人名片中的姓名字段。另一种则借助设备端 AI 模型或苹果私有云计算（Private Cloud Compute），从 Siri 对话、信息、照片和健康数据等来源提取信息。

目前，代码中似乎只出现了其中一种由 AI 驱动的信息处理机制。pdfu 认为，这套机制旨在通过一组内置问题识别用户的动机、面临的障碍以及可利用的资源。系统内置了 60 个问题，其中包括询问哪些日常习惯可能影响用户获得充足睡眠。

不过，从目前曝光的代码来看，这套系统仍处于未完成状态。例如，pdfu 指出，代码中尚未出现创建“记忆原子”的处理流程。

在后续解释中，pdfu 还区分了记忆图谱与另一套独立的显式记忆存储系统。后者为苹果搜索系统中的记录预留了存储空间，但目前还没有任何程序负责向其中写入记录。

据称，这两套系统都采用了苹果版本的 Kuzu 图数据库。苹果于 2025 年收购了 Kuzu，但今年早些时候收购消息曝光时，外界尚不清楚苹果打算如何利用这项技术。

事实上，Siri 目前已经具备个人情境理解能力，可以从邮件、信息和照片等应用中查找与用户生活有关的信息。此次曝光的代码并未透露这套尚未完成的记忆系统何时正式上线，也没有说明苹果将如何让用户管理和控制自己的数据。