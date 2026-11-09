消息称苹果调整 iOS / iPadOS / macOS 28 初期开发流程，为工程师多腾出 2 周时间来探索创意

IT之家 11 月 9 日消息，据彭博社马克 · 古尔曼（Mark Gurman）透露，苹果正在调整 iOS / iPadOS 28 和 macOS 28 的初期开发流程，为工程师提供更多时间探索创意、研发新功能。

按照苹果以往安排，软件开发周期通常分为 M1、M2 和 M3 三个阶段。其中，每个阶段均包含“4 周功能编码”和“4 周功能整合”工作。

不过，对于 iOS / iPadOS 28、macOS 28，苹果计划调整 M1 阶段的时间分配，将原本用于功能编码和整合的时间比例从各 4 周改为 6 周和 2 周。这意味着工程师将获得额外两周时间探索新想法、开发功能，但用于将这些功能整合进操作系统的时间也会相应缩短。

古尔曼表示，苹果员工对这项调整普遍持积极态度，认为延长前期开发时间有助于团队在确定最终功能方案之前充分探索不同创意，帮助苹果敲定最终面向用户推出的功能。

此外，古尔曼还透露苹果并未调整后续 M2 和 M3 阶段的开发安排，因此此次调整主要是重新分配 M1 阶段初期开发资源，而非延长整个软件开发周期。

按照苹果以往的发布节奏，iOS 28 预计将于 2027 年 6 月的 WWDC 全球开发者大会上正式亮相，并于同年秋季向公众推送正式版。