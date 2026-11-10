徕卡：M (Typ 240)/M10/M11 系列相机隐藏菜单仅用于诊断和维修，用户自行修改可能发生异常

IT之家 11 月 10 日消息，据科技媒体 Notebookcheck 今天报道，徕卡现已确认，部分 M10/11 相机用户自行发现的隐藏菜单仅面向维修设计，建议普通用户不要使用。

IT之家从原报道了解到，部分徕卡用户近期发现，只要通过特定的按键组合，就可以在 M (Typ 240)、M10、M11 系列相机，打开隐藏的服务菜单。该菜单能够显示相机快门数、剩余电池容量等信息，对于二手相机买家而言，这些信息具备一定参考价值。

不过有 Reddit 用户反馈，他们在维修菜单更改部分选项后，相机的显示屏就无法点亮。

该媒体就此事向徕卡询问，对方的回应是：

我们的相机产品并未将内部维修菜单，设计为普通用户可以使用。这种菜单主要面向技术诊断和维修工作。因此我们不建议用户自行进入维修菜单或更改内部设置，这可能会影响相机正常运行。

同时徕卡解释称，他们没有在常规菜单提供电池容量等信息，是为了让 UI 尽可能简洁。M10 相机的屏幕并不支持触控，用户之所以能在 M10 的维修菜单看到相关诊断功能，是因为 M10 和 M10-P 共用一套软件架构，所以维修菜单是相同的。

此外徕卡表示，内部维修菜单并非面向终端用户设计。徕卡保留调整这些功能的访问权限，或通过额外措施加强访问限制的权利。他们如果作出这种决定，考虑点主要是确保相机可靠运行，并保证技术诊断工作由专业人员进行。