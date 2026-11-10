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徕卡：M (Typ 240)/M10/M11 系列相机隐藏菜单仅用于诊断和维修，用户自行修改可能发生异常

2026/11/10 7:37:16 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 11 月 10 日消息，据科技媒体 Notebookcheck 今天报道，徕卡现已确认，部分 M10/11 相机用户自行发现的隐藏菜单仅面向维修设计，建议普通用户不要使用。

IT之家从原报道了解到，部分徕卡用户近期发现，只要通过特定的按键组合，就可以在 M (Typ 240)、M10、M11 系列相机，打开隐藏的服务菜单。该菜单能够显示相机快门数、剩余电池容量等信息，对于二手相机买家而言，这些信息具备一定参考价值。

不过有 Reddit 用户反馈，他们在维修菜单更改部分选项后，相机的显示屏就无法点亮。

该媒体就此事向徕卡询问，对方的回应是：

我们的相机产品并未将内部维修菜单，设计为普通用户可以使用。这种菜单主要面向技术诊断和维修工作。因此我们不建议用户自行进入维修菜单或更改内部设置这可能会影响相机正常运行

同时徕卡解释称，他们没有在常规菜单提供电池容量等信息，是为了让 UI 尽可能简洁。M10 相机的屏幕并不支持触控，用户之所以能在 M10 的维修菜单看到相关诊断功能，是因为 M10 和 M10-P 共用一套软件架构，所以维修菜单是相同的。

此外徕卡表示，内部维修菜单并非面向终端用户设计。徕卡保留调整这些功能的访问权限或通过额外措施加强访问限制的权利。他们如果作出这种决定，考虑点主要是确保相机可靠运行，并保证技术诊断工作由专业人员进行。

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关键词：徕卡M 系列相机隐藏菜单M10M11M240

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