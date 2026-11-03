小米 17 Ultra 手机“徕卡一瞬”功能页现文字乱码，产品经理回应称问题已修复

IT之家 11 月 3 日消息，据小米 17 Ultra 用户反馈，在更新澎湃 HyperOS 4.0.6.0.XPACNXM.D01 版本后，“徕卡一瞬”功能的页面顶部会出现文字乱码“!盙望樀拾逨拈”。

小米相机部产品经理 @Bao_小李 今日晚间发文回应了此次事件，并表示：“问题已修复。需要大家在应用商店里面更新一下「相机」应用的版本。”

据IT之家了解，小米在去年 12 月发布的小米 17 Ultra 徕卡版上，带来了专属「徕卡一瞬」模式，由小米与徕卡合作开发。该模式包含 LEICA M3 和 LEICA M9 两种模式：

延伸阅读

公开信息显示，小米 17 Ultra 徕卡版于 2025 年 12 月 25 日发布，适逢小米 15 周年与徕卡 100 周年，是双方影像战略合作从「联合研发」升级为「战略共创模式」后的献礼之作。该机采用经典双拼设计，机身背部带有徕卡经典红标，中框采用精雕滚花工艺，并配备大师变焦环。

「徕卡一瞬」涉及的两款经典机型中，徕卡 M9 于 2009 年发布，是徕卡首款全画幅旁轴数码相机，其 CCD 色彩科学备受摄影爱好者推崇；MONOPAN 50 则是徕卡旗下的一款黑白胶片。

小米方面曾介绍，「徕卡一瞬」的 M3 + MONOPAN 50 风格并非简单套用黑白滤镜，而是设计了一套全新的黑白处理管线，其中改变了传感器的光谱响应，使光谱响应水平更接近胶片，因此在高亮高饱和色彩还原上会与普通滤镜呈现明显区别。

@Bao_小李 是小米相机部产品经理，长期负责相机功能的更新说明与问题回应。2026 年 8 月，他曾介绍澎湃 OS 4 的相机 UI 焕新，并说明该升级只针对「非 Xiaomi 17 Ultra 徕卡版」机型，原因是徕卡版相机软件由小米与徕卡团队深度合作完成。

此外，小米 17 Ultra 曾于 2026 年 1 月获澎湃 HyperOS 3.0.10.0.WPACNXM 版本升级，为徕卡版新增变焦环纯净预览功能，可在相机的「通用设置」中开启。