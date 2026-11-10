苹果 iOS / iPadOS 18.7.12 正式版系统发布，修复 6 个安全漏洞

IT之家 11 月 10 日消息，苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS / iPadOS 18.7.12 更新（内部版本号：22H390）。本次更新主要带来 6 项重要安全修复，可以看出苹果并没有忘掉老系统用户。

IT之家附本次更新修复的漏洞如下：

隔空播放

适用设备： iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPad（第 7 代）

漏洞影响：蓝牙通信范围内的攻击者可能绕过配对码尝试次数限制。

漏洞描述：苹果通过改进状态管理，修复了一处逻辑问题。

CVE 编号： CVE-2026-113968

发现者：苹果

蓝牙

适用设备： iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPad（第 7 代）

漏洞影响：蓝牙通信范围内的攻击者可能破坏进程内存。

漏洞描述：苹果通过改进内存管理，修复了一处释放后使用（Use-After-Free）漏洞。

CVE 编号： CVE-2026-113970

发现者：苹果

CoreUtils

适用设备： iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPad（第 7 代）

漏洞影响：恶意蓝牙设备可能在无需用户交互的情况下与设备完成配对。

漏洞描述：苹果通过改进安全检查修复了这一问题。

CVE 编号： CVE-2026-113965

CoreUtils

适用设备： iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPad（第 7 代）

漏洞影响：蓝牙通信范围内的攻击者可能绕过配对码尝试次数限制，并在无需用户交互的情况下与设备完成配对。

漏洞描述：苹果通过改进状态管理，修复了一处逻辑问题。

CVE 编号： CVE-2026-113964

发现者：匿名研究员

MediaRemote

适用设备： iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPad（第 7 代）

漏洞影响：拥有设备物理访问权限的攻击者可能在锁屏状态下，将设备与隔空播放接收器配对。

漏洞描述：苹果通过限制设备处于锁定状态时提供的操作选项，修复了这一问题。

CVE 编号： CVE-2026-113971

发现者：苹果

rapportd

适用设备： iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPad（第 7 代）

漏洞影响：与设备处于同一网络的攻击者可能绕过隔空播放配对码尝试次数限制。

漏洞描述：苹果通过改进状态管理，修复了一处逻辑问题。

CVE 编号： CVE-2026-113969

发现者：苹果

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

附 iOS / iPadOS 18 发布历史：

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