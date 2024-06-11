苹果 iOS / iPadOS 18 开发者预览版 Beta 发布，依然支持 iPhone XR / XS / XS Max

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IT之家 6 月 11 日消息，苹果今日向 iPhone 用户推送了 iOS 18 开发者预览版 Beta 更新（内部版本号：22A5282m），公开测试版将于下个月发布，而所有系统均将于今年秋季向用户推送。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版和公测版？

升级 iOS / iPad OS 17 开发者预览版和公测版，可参考家友分享经验：经验贴一 || 经验贴二 || 经验贴三 || 经验贴四。

从 iOS / iPadOS 16.4 开发者预览版 Beta 1 开始，需要注册苹果开发者计划，注册后打开系统【设置】【软件更新】即可看到升级选项。需注意，你的iPhone 或 iPad 必须使用与注册 Apple Developer Program 时使用的同一 Apple ID 登录，才能在设置中看到升级选项。

在未来的 iOS 和 iPadOS 版本中，此新设置将是启用开发者预览版和公测版的方式，配置描述文件将不再授予访问权限。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《苹果 iOS / iPadOS / macOS 固件下载 / 更新日志大全》

苹果已列出了所有兼容 iOS 18、iPadOS 18 和 watchOS 11 的 iPhone、iPad 和 Apple Watch 型号。

iOS 18 支持机型

去年，苹果停止了对 2017 年款 iPhone X 和 iPhone 8 系列的 iOS 17 更新支持。今年，尽管 iOS 18 引入了许多新的自定义功能，但其兼容的设备与去年保持一致。以下 iPhone 机型可以在今年晚些时候升级到 iOS 18：

需要注意的是，iOS 18 中的“苹果智能”功能仅限 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 机型使用。

iPadOS 18 支持机型

与 iOS 18 不同，iPadOS 18 将停止对部分老款 iPad 的支持。最新版本的 iPadOS 18 不兼容以下三款 iPad：10.5 英寸和 12.9 英寸的 iPad Pro 以及第六代 iPad。这两款 iPad Pro 使用的是 A10X Fusion 芯片，第六代 iPad 使用的是 A10 芯片。

iPadOS 18 将兼容以下 iPad 机型：

iPad mini 5 和 mini 6

iPad Air (第三代及后续机型)

iPad (第七代及后续机型)

iPad Pro (第三代及配备 A12X Bionic 芯片的后续机型)

iPadOS 18 中的所有“苹果智能”功能仅限搭载 M1 或更新芯片的 iPad 机型使用。

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