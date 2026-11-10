快舟六号火箭预计 2027 年完成首飞及回收，运载能力达 20 吨级

IT之家 11 月 10 日消息，据科技日报报道，记者 9 日从快舟航天空间科技有限公司（以下简称“快舟航天”）获悉，该公司正加速快舟六号可重复使用液体火箭研发，预计 2027 年将完成该火箭首飞入轨及一子级回收。

在当日于湖北武汉举行的 2026 商业航天论坛主论坛上，快舟航天董事长查雄权在主旨报告中介绍，快舟六号火箭运载能力可达 20 吨级。到“十五五”中期，该火箭将完成 140 吨级液体发动机换装并大规模投入市场，进一步提升火箭运力和可重复使用工程化程度。

查雄权透露，快舟航天立足成熟技术和现有产能，按照标准化、模块化、积木式方式快速开发低成本中型运载火箭。2027 年，10 吨级运力的快舟十二号固液混合火箭将完成首飞并投入市场，其发射成本不高于每公斤 2 万元。

IT之家从官方规划获悉，未来三年，快舟一号甲、快舟十一号两型火箭计划完成 50 次以上发射任务。加快实现液体发动机 " 三步走 " 战略。2027 年完成 80 吨级液氧甲烷发动机累积 15000 秒试车考核并交付应用，同步完成 140 吨级液氧甲烷发动机方案验证试车，2030 年前完成 200-300 吨级液氧甲烷发动机方案试车。