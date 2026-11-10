联想万全混合词元工厂发布：母本工厂落地张家口，2027 年建成 15000P 异构算力集群

IT之家 11 月 10 日消息，11 月 10 日，联想万全混合词元工厂品牌发布会在张家口举办，联想宣布国内首个万全混合词元母本工厂落地张家口，提出“为中国智能化腾飞而奋斗”，以张家口为起点布局全国词元经济网络，助力智慧中国建设。

张家口作为母本工厂选址，拥有得天独厚的算力与绿电基础：这里是国家“东数西算”京津冀枢纽、国内智算能力高地，也是全国风光绿电第一城、唯一国家级可再生能源示范区，同时是国家六张网标杆型双节点、算电协同先行试点，适配 AI 算力绿色发展需求。

会上，联想完整披露企业智能三层混合动力体系，支撑全链路智能化转型：底层为联想问天 AI 基础设施，依托问天异构智算方案，整合服务器、存储、数据网络资源；中层是万全混合词元工厂，承载 xCloud 联想智能云、智算中心能力；上层为联想擎天、联想百应智能体解决方案与服务。

其中，联想擎天覆盖通用、行业两大方向智能体方案，配套禾木咨询、FDE、运维、臻算、ESG 等服务，擎天智能体工坊提供协同开发工作台、数据资产库、运行环境；联想百应推出 AaaS 智能体即服务、TaaS 词元即服务，兼容自有词元与云化词元，服务通用及专业场景。

IT之家现场了解到，万全混合词元工厂词元年产能可达 2000 万亿以上，每秒词元产出提升 5 倍，良品率超 99.9%，百万词元综合成本优化 70%，PUE 控制在 1.1 以内。联想称，万全是国内混合式词元工厂的定义者与领军者，围绕“多、快、好、省、绿色”构建能力，分三级优化、支持混合部署。

全国布局规划同步揭晓：以张家口母本工厂为核心，将在东北落地重工转型工厂、华北布局智能制造工厂、西北面向教育场景、华中聚焦短剧生成、华东服务先进制造；下一站落地长沙，携手芒果 TV 打造新媒体词元工厂与 AI 影视创新中心。长沙项目目标实现内容制作成本下降 50%+、生产周期缩短 60%+，月产成片 1200 小时，聚合超 10000 名创作者，打通从创意方案、剧本、分镜到图像、视频生成、渲染成片的全流程，配套全模态词元混合路由、多芯多模推理加速、版权合规检测等能力，实现“智能生成、文化出海”。

长期目标上，联想计划将张家口打造为世界级词元生产基地。2027 年建成 15000P 异构算力集群、约 100MW 智算中心，词元年产量突破 2000 万亿，峰值词元产出 2 亿 / 秒、最大并发用户 10 万 +；到 2030 年，超节点算力集群、智算中心规模、词元年产量均实现 10 倍以上增长，持续把词元综合成本下降 70%。