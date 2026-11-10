FIA 主席苏拉耶姆：第 12 支 F1 车队应该来自中国，已和比亚迪、吉利接触谈判

IT之家 11 月 10 日消息，据 Grande Prêmio 当地时间 11 月 9 日报道，国际汽联（FIA）已与比亚迪、吉利就可能成为第 12 支 F1 车队进行谈判。

FIA 主席穆罕默德 · 本 · 苏拉耶姆表示，任何有意加入赛车赛场的中国制造商都必须先提出一个可信的项目。

在马德里新经济论坛上，苏拉耶姆重申他更倾向于中国作为 F1 的下一个新参赛者。但与凯迪拉克 2026 年的登场不同，目前尚无正式程序来再次扩大 F1 的阵容。

IT之家注意到，F1 本赛季史无前例地扩充到了 11 支车队，凯迪拉克参赛，奥迪则通过收购索伯进入赛场。

苏拉耶姆认为中国是下一次扩充最具吸引力的市场。“我和其他制造商见过面，他们都说想加入，”他说。“其中一家是比亚迪，另一家是吉利。”

苏拉耶姆表示，他告诉中国汽车制造商，如果他们的意愿足够强烈，国际汽联可以启动另一轮意向表达程序。不过他强调，尽管中国在电动汽车技术领域处于领先地位，但技术框架不会为迎合中国新车而重写。

苏拉耶姆还透露，他曾提议比亚迪收购现有车队的可能性，而不是从零组建新车队。然而比亚迪在讨论中拒绝了这种做法，并表示更倾向于自行运营。“我说，你们为什么不先接手一个车队呢？比亚迪说，不，我们想要自己的车队。”

苏拉耶姆认为，中国对 F1 来说是一个重要机遇，因为中国拥有汽车产业、科技行业以及现有的大奖赛。他多次表示，如果 F1 再次扩充阵容，他将优先考虑一家中国制造商。

另据阿联酋国民报 11 月 9 日报道，苏拉耶姆在接受采访时表示，要加入第 12 支车队，必须是一项能为 F1 带来真正价值的举措，无论是竞技还是商业层面。一家大型中国制造商将带来新技术、投资和进入重要汽车市场的渠道，同时加强锦标赛与中国及亚洲粉丝的联系。

苏拉耶姆还称，任何新参赛者都必须证明自己能够在最高水平竞争，并为这项运动的长期未来做出贡献。第 12 支车队的决定必须始终基于提案的质量。