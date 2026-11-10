漫步者花再 Halo Soundbar 条形音箱首销 269 → 到手 188 元，双模连接、氛围灯效

4 月 2 日漫步者花再 Halo Soundbar 条形音箱全新配色“幻影紫”在京东开启首销，新品支持双模连接、拥有 7 种深渊氛围灯，售价 269 元。

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据介绍，漫步者花再 Halo Soundbar 条形音箱配备高清通话硅麦，并内置双全频单元 + 双对称式倒相管声学架构，宣称“音质更立体，低音更澎湃”。

新品音箱采用一线通设计，支持 USB-A / 蓝牙 V5.4 双模连接。音箱还拥有 7 种深渊氛围灯、内置 3 种 EQ 音效（游戏 / 音乐 / 电影），支持 App + PC 端个性化设置。

IT之家附漫步者花再 Halo Soundbar 条形音箱包装清单、产品参数如下：

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