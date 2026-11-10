Adobe 与迪士尼达成多年战略合作，将 AI 工具推广至迪士尼乐园、内容制作领域

IT之家 11 月 10 日消息，Adobe 公司昨日宣布与华特迪士尼公司达成一项为期多年的战略合作协议，为迪士尼业务开发定制 AI 模型，计划将 AI 工具推广至迪士尼主题乐园、内容制作、体育内容传播等领域。

IT之家从官方新闻稿获悉，Adobe 将成为迪士尼官方 AI 创新合作伙伴，为迪士尼提供 Adobe Firefly、Firefly Foundry、Premiere 和 Photoshop 等工具的优先使用权限，并派出工程和研究团队，为迪士尼工作流提供支持。

同时，双方还将利用 Firefly Foundry 开发生成式 AI 模型。这些模型将围绕迪士尼角色、场景环境和视觉风格进行训练，生成符合作品设定、可用于商业和制作流程的内容。相关模型将以人为本，由艺术家主导开发。

迪士尼幻想工程研发部门已经开始使用 Firefly Foundry，将 AI 工具导入主题乐园开发流程。目前的应用包括将手绘草图转化为 2D 概念图的模型，以及生成符合迪士尼品牌和作品风格的图像模型。

此外，双方还将在华特迪士尼影业旗下的 StudioLAB 和 ESPN Edge 创新中心开展合作。StudioLAB 主要负责探索 AI 对内部创意工作流程的帮助，ESPN Edge 则将研究利用 AI 提升体育内容的粉丝参与度，并探索盘活 ESPN 历史档案内容的新方式。