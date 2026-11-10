陈建斌谈 AI 替代：不好的演员在任何时代都会失业，好演员永远不会失业

IT之家 11 月 10 日消息，据新浪电影今日报道，演员陈建斌今日在金鸡电影论坛 · 编导演论坛上发言：不好的演员在任何时代都会失业，好演员永远不会失业。

陈建斌表示：很多人说 AI 出现以后，演员会失业，我个人一直以来都秉持着一个观点是，在任何一个时代，不好的演员一定会失业。如果你真是一个很棒的演员，是一个艺术家，我觉得你永远都不会失业。因为人们需要你身上的最珍贵的东西，那不是 AI 能够生产出来的，你的灵魂和你的精神是不属于你这个人的，这是人性所在。

陈建斌还称：AI 做出来的丰富性和多样性，我看到我也觉得非常有意思，但我觉得它是代替不了的。我们作为演员之前，我们首先是一个人，我们人的独一无二的灵魂、精神，是任何技术都代替不了的。所以从这个意义上出发，演员也不用太过于担忧。

IT之家注意到，奥斯卡奖已经明确规定，AI 演员和剧本没有资格获奖。美国电影艺术与科学学院更新的规则指出，虽然电影制作人可以使用 AI 工具，但“合成”表演者不能获得任何奖项。

早在 2025 年初，演员尼古拉斯 · 凯奇就公开反对 AI 表演，表示他“坚信不让机器人为我们做梦”。

尼古拉斯 · 凯奇表示，机器人无法反映人类的处境，如果演员哪怕让一个 AI 机器人稍微操控他的表演，就会走向死胡同，所有的诚信、纯洁和艺术真理都将被只为经济利益所取代。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。