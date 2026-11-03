国家发改委：强化对 AI 就业替代风险监测预警，做好兜底性、普惠性社会保障

IT之家 11 月 3 日消息，国家发展改革委今日召开奋进“十五五”系列新闻发布会，介绍培育壮大新动能有关情况。
国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙表示，对于人民群众关心的人工智能就业替代风险，强化监测预警，加强社保体系同就业结构、工作方式变革的衔接，做好兜底性、普惠性社会保障。
在权益保障方面，对算法歧视、深度伪造、隐私泄露等社会关心问题，要通过技术手段增强滥用恶用行为的溯源追踪能力，坚决打击利用人工智能实施的违法犯罪行为，确保人民群众合法权益不受侵害，特别是对老年人、未成年人等特殊群体进行保护。
在心理健康方面，规范人机边界，加强防沉迷、防情感依赖的引导和干预，完善社会心理援助与干预渠道，应对人工智能对心理健康的影响。
据央视新闻报道，当前，我国人工智能发展速度、应用规模全球领先，在塑造经济发展新动能、增进民生福祉、提升政府治理水平方面取得积极成效。
王若蒙介绍，人工智能正从实验室走向工厂、田间、办公室。
工业领域，已经涌现出 5.6 万多家智能工厂；
农业领域，显著降低农药、化肥用量，田间管理更加精准，普通农户改变靠经验靠天的老办法；
服务业领域，金融、物流、外贸智能体可自动完成合同审核、报关报税、理赔核损等任务，“员工 + 智能体”等商业新业态新模式涌现。
当前，人工智能已从单点试点迈向研发、生产、流通多环节协同，在提效率、降风险、省成本上展现出巨大潜力。
王若蒙表示，“十五五”时期，我国将继续发挥产业体系完备、应用场景丰富、工程化能力强等优势，注重以落地应用牵引技术创新，点、线、面协同发力，深化拓展“人工智能 +”行动。
“点”上以场景为单位，组织“人工智能 +”应用攻关，优先聚焦矿山开采、高空作业、应急救灾等“险、脏、累、繁、难”场景，通过人工智能解决行业痛点问题，树立更多应用样板和标杆。
“线”上以行业为切口，持续推动制造、能源、交通、医疗等国家人工智能应用中试基地建设，针对行业应用共性问题，统筹算力、模型、数据等要素资源供给，加快标准制定和应用推广，降低人工智能行业落地门槛。
“面”上以制度为重点，健全“人工智能 +”政策体系，细化落实重点行业实施方案，制定应用场景分类指引，为“人工智能 +”深化拓展提供更有力的制度支撑。