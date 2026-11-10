三星 Galaxy S27 系列 4 款机型影像配置曝光：Pro / Ultra 均为 2 亿主摄

IT之家 11 月 10 日消息，科技媒体 SammyGuru 昨日（11 月 9 日）发布博文，分享了一组表格数据，展示了三星 Galaxy S27、Galaxy S27+、Galaxy S27 Pro 以及 Galaxy S27 Ultra 四款机型的影像规格信息。
数码博主 @i冰宇宙 今天（11 月 10 日）发布微博，也分享了一张 Galaxy S27 系列的影像规格信息，可以更直观看到规格信息。
不过，对期待影像大幅跃升的用户而言，这次曝光的信息并不算惊喜：标准版与 Plus 版的相机硬件可能基本延续上一代方案。Galaxy S27 和 S27+ 预计继续采用 5000 万像素主摄，传感器候选为索尼 IMX955 或三星 S5KGNG；其中 S5KGNG 与 Galaxy S26、S26+ 所用的传感器相同。
|相机
|Galaxy S27 和 S27+
|主摄像头（5000 万像素）
|索尼 IMX955 或三星 S5KGNG（与 Galaxy S26 和 S26+ 相同）
|超广角（1200 万像素）
|索尼 IMX564（自 Galaxy S23 起使用）
|3 倍长焦
|三星 S5K3K1
|前置自拍
|三星 S5K3LU 或索尼 IMX874
变化主要集中在新增的 S27 Pro 和 S27 Ultra 上。两款机型据称将共享 2 亿像素主摄，采用三星 S5KHP6 传感器，并可输出最高 16320×12240 像素的照片；超广角则升级为 5000 万像素，传感器为三星 S5KJN3 或索尼 IMX855。
|相机
|Galaxy S27 Pro
|Galaxy S27 Ultra
|主摄像头（2 亿像素）
|三星 S5KHP6
|三星 S5KHP6
|超广角（5000 万像素）
|三星 S5KJN3 或索尼 IMX855
|三星 S5KJN3 或索尼 IMX855
|长焦镜头
|3 倍，三星 S5K3LD（Galaxy S26 Ultra 的 3 倍长焦传感器）
|5 倍，索尼 IMX855 或三星 S5KJN3
|前置自拍（1600 万像素）
|三星 S5K2P5
|三星 S5K2P5