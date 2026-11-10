宝马与三星 SDI、LG 新能源达成电池电芯供应合作，将为欧美工厂供货

IT之家 11 月 10 日消息，当地时间 11 月 9 日，宝马集团宣布，已为第六代高压电池新增电芯供应商，分别与三星 SDI 和 LG 新能源达成合作。两家公司将从 2020 年代后期开始，分别通过其位于欧洲和美国的现有工厂向宝马供应电池电芯。

宝马集团称，公司在全球供应商网络中践行本地服务本地（local for local）原则，尽可能在整车生产基地附近采购零部件。供应链的定向本地化，有助于强化欧洲、亚洲、北美这些核心战略区域的价值创造，缩短运输距离，提升供应安全性。布局全球多元化供应商网络，同样能够增强供应链韧性与灵活性。

基于本次最新定点，后续宝马在欧洲的电芯供应商将包括宁德时代、亿纬锂能与三星 SDI；LG 新能源则将在美国为宝马配套供货。

宝马集团高压电池采购与质量负责人亨德里克・朗表示：“我们与头部电芯厂商搭建的全球合作网络，保障电芯供应具备高韧性、灵活性与成本竞争力。”“本地服务本地”原则不仅适用于供应商体系，也贯穿第六代高压电池的组装环节。

IT之家注意到，宝马在全球靠近整车工厂的位置新建五座电池生产基地，分别位于：伊尔巴赫 - 施特拉斯基兴（下巴伐利亚）、德布勒森（匈牙利）、沈阳（中国）、伍德拉夫（美国）以及圣路易斯波托西（墨西哥）。