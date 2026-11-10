宁德时代押注换电网络推广钠电池，年底前在全国建成 3000 座换电站

IT之家 11 月 10 日消息，据彭博社报道，宁德时代表示，正在中国快速扩张的换电站网络，将有助于加快钠离子电池在新能源汽车领域的普及。

宁德时代一直在推动钠离子电池技术应用于汽车，以此作为传统锂离子电池的替代方案。钠离子电池被认为具有安全性更高、成本更低等优势，而且在极寒环境下表现更好。不过，其能量密度仍然受到关注，也就是单位体积或重量能够储存的电量相对有限。

宁德时代董事长曾毓群表示，钠离子电池的续航能力已经足以满足城市日常通勤需求。他于周二在上海举行的 Benchmark Mineral Intelligence 活动上表示，随着换电站网络不断扩大，那些希望在周末进行长途出行的用户，也能在一定程度上打消对续航问题的顾虑。

近年来，宁德时代一直在扩大换电业务规模。这项业务允许车主在几分钟内将电量耗尽的电池包更换为充满电的电池包，为新能源汽车提供传统充电之外的另一种补能方式。

宁德时代计划在今年年底前，将其乘用车换电站数量扩大至 3000 座以上。

曾毓群表示：“我们正在自主建设换电站，并以租赁方式向消费者提供电池。我们需要在高速公路和城市中建设更多换电站。”他还透露，目前宁德时代的换电站已经覆盖中国约 200 座城市。

宁德时代此前表示，预计今年将有 1 万至 2 万辆电动汽车搭载其钠离子电池。

对宁德时代而言，发展钠离子电池不仅是为了拓展电池技术路线，也是一项风险管理策略。由于钠资源相对丰富，钠离子电池有望降低企业对锂资源的依赖，从而在锂价大幅波动时，为公司提供更多缓冲空间。