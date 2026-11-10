市场监管总局发布卫星导航定位基准站网强制性国标，四大安全要求划重点

IT之家 11 月 10 日消息，据央视新闻今日报道，记者今天了解到，市场监管总局批准发布强制性国家标准《卫星导航定位基准站网安全要求》。

据悉，该标准由自然资源部提出并归口，从设施、数据、服务全链条明确安全技术要求，为依法规范基准站网建设运行管理、保障国家时空基准和测绘地理信息安全提供技术支撑。

IT之家注意到，该标准立足基准站网建设、运行、服务全过程安全管理，核心内容包括四个方面。

一是明确基准站网识别规则与服务分类。界定基准站及基准站网定义、技术识别特征，将基准站网服务划分为测绘基准服务和其他社会服务两类，为分类分级监管提供统一依据。

二是强化设施安全刚性管控。未经批准的基准站设施不得设置在军事禁区、军事管理区内；基准站配置隔离防护设施，对站点设备访问和操作实行分级权限管理；数据处理、服务和管理系统须取得网络安全等级保护第三级备案证明，筑牢设施安全防线。

三是严格数据安全分级管理。按照数据敏感程度对基准站网数据实行涉密数据、重要数据分级管控；原始观测数据须通过有线专网或商用密码技术加密传输，重要数据服务实行用户实名审核和访问控制，防止数据泄露、篡改，切实维护国家安全。