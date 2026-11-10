欧洲芯片巨头 CEO 自信喊话：在机器人和物理 AI 领域，我们也有实力

IT之家 11 月 10 日消息，据路透社今天（10 日）下午报道，欧洲芯片巨头英飞凌、意法半导体和恩智浦的 CEO 认为，凭借在汽车和工业技术领域的传统优势，欧洲有实力在机器人和“物理 AI”领域与美国、亚洲竞争。

三家公司的高管在德国慕尼黑举行的一场行业会议上指出，AI 的应用范围正从数据中心向机器人、汽车和工业设备延伸，能够在现实环境中安全、稳定运行的芯片和系统将迎来更大的市场需求。

据IT之家了解，英飞凌、意法半导体和恩智浦都是功率芯片、传感器和微控制器的主要供应商，美国的德州仪器、安森美等企业则是其竞争对手。

英飞凌 CEO 约亨 · 哈内贝克说：“在我看来，工业 AI 或者物理 AI，是欧洲必须赢下的领域。我们在太多领域都觉得自己落后于其他地区了。”

意法半导体 CEO 让-马克 · 谢里指出，物理 AI 的发展离不开芯片厂商与客户的密切合作，例如先让机器人在 AI 模拟环境中接受训练，再投入实际使用。

意法半导体与意大利 Oversonic 公司签署了在工厂部署人形机器人的协议，首台机器人安装在马耳他的一家半导体工厂。不过，此类项目大多仍处于起步阶段，目前主要是在工厂进行试验，距离大规模应用还有一段路要走。

恩智浦 CEO 拉斐尔 · 索托马约尔认为，欧洲在传统技术领域的积累，有助于开发安全可靠的 AI 系统。随着 AI 从提供建议转向直接执行现实世界中的操作，系统安全性将更加重要，因为一次错误判断就可能造成无法挽回的后果。“如果判断失误导致骨折，可没法撤销。”