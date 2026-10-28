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恩智浦 2026 财年第三财季归母净利润 8.84 亿美元，同比增长 40%

2026/10/28 4:26:54 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 10 月 28 日消息，恩智浦今日发布 2026 财年（2025 年 9 月 29 日～2026 年 9 月 26 日）第三财季（2026 年 6 月 29 日～2026 年 9 月 27 日）报告：

  • 营业总收入：37.86 亿美元（IT之家注：现汇率约合 253.05 亿元人民币），同比增长 19%，环比增长 8%

  • 毛利润：21.89 亿美元（现汇率约合 146.31 亿元人民币），同比增长 22%，环比增长 9%

  • 毛利率：57.8%，同比增长 1.5 个百分点，环比增长 0.5 个百分点

  • 归母净利润：8.84 亿美元（现汇率约合 59.08 亿元人民币），同比增长 40%，环比增长 15%

  • 经营现金流：12.56 亿美元（现汇率约合 83.95 亿元人民币）

  • 自由现金流：12.06 亿美元（现汇率约合 80.61 亿元人民币）

  • 基本每股收益：3.51 美元（现汇率约合 23.46 元人民币）

  • 稀释每股收益：3.48 美元（现汇率约合 23.26 元人民币）

AI 解读

公司2026财年第三财季营收与归母净利润均小幅超出华尔街分析师一致预期，盈利端兑现度良好。

公司业务与财报核心亮点

NXP Semiconductors N.V.（恩智浦）是全球领先的半导体解决方案供应商，核心业务覆盖汽车电子、工业与物联网、移动设备、通信基础设施四大赛道，为智能网联汽车、工业自动化、数据中心、可信物理 AI 等场景提供高性能、高可靠的嵌入式处理与连接产品。

  • 2026财年第三财季：实现营收 37.86 亿美元（现汇率约合 253.05 亿元人民币），同比 19%，环比 8%；GAAP 归母净利润 8.84 亿美元（现汇率约合 59.08 亿元人民币），同比 40%，环比 15%；GAAP 毛利率 57.8%，非 GAAP 毛利率 58.6%；经营性现金流 12.56 亿美元（现汇率约合 83.95 亿元人民币），非 GAAP 自由现金流 12.06 亿美元（现汇率约合 80.61 亿元人民币），自由现金流占营收比例 31.9%。

  • 板块表现：汽车业务营收 20.7 亿美元（现汇率约合 138.35 亿元人民币），工业与 IoT 业务营收 8.02 亿美元（现汇率约合 53.6 亿元人民币），移动业务营收 4.11 亿美元（现汇率约合 27.47 亿元人民币），通信基础设施及其他业务营收 5.03 亿美元（现汇率约合 33.62 亿元人民币），工业 IoT 与通信基础设施板块维持高速增长。

  • 资本回报：本季度合计向股东返还资本 3.59 亿美元（现汇率约合 23.99 亿元人民币），其中派发普通股股息 2.56 亿美元（现汇率约合 17.11 亿元人民币），实施股票回购 1.03 亿美元（现汇率约合 6.88 亿元人民币）；公司董事会在季度结束后新增授权 50 亿美元（现汇率约合 334.19 亿元人民币） 美元股票回购额度，叠加此前尚未使用的 13 亿美元（现汇率约合 86.89 亿元人民币） 美元额度，回购规模显著扩容。

  • 产业落地进展：Trimension™ 超宽带测距与雷达方案将随 BMW 集团 2026 款车型铺开部署；马来西亚封测工厂扩建项目正式动工；与 VIS 合资的新加坡首座 300mm 晶圆厂正式开幕，长期产能布局持续推进。

下季度业绩展望

公司给出2026财年第四财季业绩指引：GAAP 营收区间 37.5 亿美元（现汇率约合 250.64 亿元人民币） 至 39.5 亿美元（现汇率约合 264.01 亿元人民币），指引中枢 38.5 亿美元（现汇率约合 257.32 亿元人民币），对应同比增速区间 12% 至 18%，中枢 15%，环比增速区间 -1% 至 4%，中枢 2%；GAAP 稀释每股收益区间 3.36 美元（现汇率约合 22.46 元人民币） 至 3.79 美元（现汇率约合 25.33 元人民币），中枢 3.57 美元（现汇率约合 23.86 元人民币）；非 GAAP 稀释每股收益区间 4.14 美元（现汇率约合 27.67 元人民币） 至 4.58 美元（现汇率约合 30.61 元人民币），中枢 4.36 美元（现汇率约合 29.14 元人民币），整体指引延续温和增长的节奏。

估值与投资价值

截至财报发布前，公司动态市盈率 TTM 约 20.98 倍，显著低于半导体行业高景气成长标的平均估值水平；当前盈利端持续兑现，汽车、工业 IoT、数据中心基础设施三大长期增长赛道形成清晰的业务驱动，同时叠加大额回购授权强化股东回报预期，基本面具备较强韧性。

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风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。

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关键词：恩智浦

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