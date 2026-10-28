恩智浦 2026 财年第三财季归母净利润 8.84 亿美元，同比增长 40%

IT之家 10 月 28 日消息，恩智浦今日发布 2026 财年（2025 年 9 月 29 日～2026 年 9 月 26 日）第三财季（2026 年 6 月 29 日～2026 年 9 月 27 日）报告：

毛利率 ：57.8%，同比增长 1.5 个百分点，环比增长 0.5 个百分点

AI 解读

公司2026财年第三财季营收与归母净利润均小幅超出华尔街分析师一致预期，盈利端兑现度良好。

公司业务与财报核心亮点

NXP Semiconductors N.V.（恩智浦）是全球领先的半导体解决方案供应商，核心业务覆盖汽车电子、工业与物联网、移动设备、通信基础设施四大赛道，为智能网联汽车、工业自动化、数据中心、可信物理 AI 等场景提供高性能、高可靠的嵌入式处理与连接产品。

2026财年第三财季：实现营收 37.86 亿美元（现汇率约合 253.05 亿元人民币），同比 19%，环比 8%；GAAP 归母净利润 8.84 亿美元（现汇率约合 59.08 亿元人民币），同比 40%，环比 15%；GAAP 毛利率 57.8%，非 GAAP 毛利率 58.6%；经营性现金流 12.56 亿美元（现汇率约合 83.95 亿元人民币），非 GAAP 自由现金流 12.06 亿美元（现汇率约合 80.61 亿元人民币），自由现金流占营收比例 31.9%。

板块表现：汽车业务营收 20.7 亿美元（现汇率约合 138.35 亿元人民币），工业与 IoT 业务营收 8.02 亿美元（现汇率约合 53.6 亿元人民币），移动业务营收 4.11 亿美元（现汇率约合 27.47 亿元人民币），通信基础设施及其他业务营收 5.03 亿美元（现汇率约合 33.62 亿元人民币），工业 IoT 与通信基础设施板块维持高速增长。

资本回报：本季度合计向股东返还资本 3.59 亿美元（现汇率约合 23.99 亿元人民币），其中派发普通股股息 2.56 亿美元（现汇率约合 17.11 亿元人民币），实施股票回购 1.03 亿美元（现汇率约合 6.88 亿元人民币）；公司董事会在季度结束后新增授权 50 亿美元（现汇率约合 334.19 亿元人民币） 美元股票回购额度，叠加此前尚未使用的 13 亿美元（现汇率约合 86.89 亿元人民币） 美元额度，回购规模显著扩容。

产业落地进展：Trimension™ 超宽带测距与雷达方案将随 BMW 集团 2026 款车型铺开部署；马来西亚封测工厂扩建项目正式动工；与 VIS 合资的新加坡首座 300mm 晶圆厂正式开幕，长期产能布局持续推进。

下季度业绩展望

公司给出2026财年第四财季业绩指引：GAAP 营收区间 37.5 亿美元（现汇率约合 250.64 亿元人民币） 至 39.5 亿美元（现汇率约合 264.01 亿元人民币），指引中枢 38.5 亿美元（现汇率约合 257.32 亿元人民币），对应同比增速区间 12% 至 18%，中枢 15%，环比增速区间 -1% 至 4%，中枢 2%；GAAP 稀释每股收益区间 3.36 美元（现汇率约合 22.46 元人民币） 至 3.79 美元（现汇率约合 25.33 元人民币），中枢 3.57 美元（现汇率约合 23.86 元人民币）；非 GAAP 稀释每股收益区间 4.14 美元（现汇率约合 27.67 元人民币） 至 4.58 美元（现汇率约合 30.61 元人民币），中枢 4.36 美元（现汇率约合 29.14 元人民币），整体指引延续温和增长的节奏。

估值与投资价值

截至财报发布前，公司动态市盈率 TTM 约 20.98 倍，显著低于半导体行业高景气成长标的平均估值水平；当前盈利端持续兑现，汽车、工业 IoT、数据中心基础设施三大长期增长赛道形成清晰的业务驱动，同时叠加大额回购授权强化股东回报预期，基本面具备较强韧性。