摩托罗拉宽折叠手机 Razr Flex 2027 首次官网确认，将配高通第五代骁龙 8 芯片

IT之家 11 月 10 日消息，科技媒体 9to5Google 昨日（11 月 9 日）发布博文，报道称在澳大利亚摩托罗拉官方支持页面，出现了“motorola razr flex – 2027”的踪迹，首次在官方支持文档中出现宽折叠手机 Razr Flex 2027，上市后将会和苹果 iPhone Duo 正面竞争。

不过本次官方支持文档并未提供其它有用信息，只显示这款折叠手机将于 2027 年发布，且相关支持信息为占位符，安全信息包括 2024 年 8 月发布、Android 16、支持至 2029 年 8 月以及“测试安全更新”标题。

IT之家曾于 10 月 20 日报道，这款折叠手机现身 GeekBench 跑分库，Razr Flex 手机搭载型号为“QTI SM8845”芯片，采用 2+6 集群 CPU 方案，主频为 3.8GHz，关联高通第五代骁龙 8 芯片（非至尊版，至尊版型号为 SM8850）。

此前消息称这款宽折叠手机搭载第五代骁龙 8 芯片（骁龙 8 Gen5），搭载 6.92 英寸 165Hz 内屏 + 4.97 英寸外屏，后置 50MP+50MP；电池容量 5000mAh，支持 25W 无线充；重约 215g，采用侧边指纹。

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