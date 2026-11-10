维信诺诉乾派文化不正当竞争及商业诋毁纠纷案终审胜诉，维持一审判决认定后者侵权行为成立

IT之家 11 月 10 日消息，据维信诺法务中心消息，近日，维信诺诉深圳市乾派文化传播有限公司（以下简称：乾派文化）不正当竞争及商业诋毁纠纷案，经安徽省高级人民法院审理，作出终审判决：维持一审判决，认定乾派文化侵权行为成立，维信诺获得终审胜诉。

目前，乾派文化已主动履行完毕终审裁判确定的全部义务：

1.已在小红书、抖音、微信视频号、哔哩哔哩及其官方网站持续置顶发布公开道歉声明，向维信诺正式致歉。

据IT之家此前报道，今年 6 月，维信诺发布诉“乾派文化”商业诋毁、不正当竞争纠纷案胜诉声明，称后者旗下多个账号长期发布视频诋毁维信诺商誉，一审法院经审理查明，判令公开道歉并赔偿经济损失。

延伸阅读

公开资料显示，乾派文化成立于 2017 年，是一家以“内容 + 广告”双驱动的综合性 MCN 机构，全平台签约创作者超过 2000 名，深耕科技数码与财经等赛道，曾为小米、美团等品牌提供年度服务，2022 年 11 月曾位列抖音 MCN 榜第二。

根据此前一审判决披露的信息，乾派文化旗下涉事的账号包括“杰哥搞搞机”“啰嗦椰壳”“报告小刘”等多个账号，被指长期发布视频、捏造虚假信息诋毁维信诺商誉。该案一审由合肥市中级人民法院审理，终审由安徽省高级人民法院作出。

值得注意的是，乾派文化此前还曾被维沃移动通信有限公司（vivo）以商业诋毁为由起诉。深圳市福田区人民法院一审认定，乾派公司组织旗下多名博主在哔哩哔哩等平台发布涉及 vivo、iQOO 产品的视频共 32 个独立主题，使用具有误导性、贬损性的表述，判令其赔偿经济损失及合理开支共计 130 万元，涉事博主分别承担连带责任，案件双方随后均提起上诉。

维信诺（证券代码 002387）是一家专注于 OLED 的新型显示整体解决方案供应商，成立于 2001 年，前身为 1996 年成立的清华大学 OLED 项目组，2002 年起主导制定 OLED 国际标准和国家标准，产品被广泛应用于消费类电子、工控仪表、金融、医疗、车载、通信等领域。