不止于 2K+185Hz，从“天空之镜”看中国显示产业的“越级”与“破局”

这几年，屏幕一直是智能手机“军备竞赛”的重要战场。

以前，1080P 已经足够让人觉得清晰；如今，2K 分辨率逐渐成为旗舰机的标配。刷新率也是如此，从 60Hz 到 90Hz、120Hz，再到如今一路冲上 185Hz，手机屏幕正在不断刷新人们对“流畅”的认知。

而即将亮相的 iQOO Neo12，更是直接把两项指标拉到一个新的高度 —— 行业首发搭载 pTSF 的 2K+185Hz 屏幕。

其实单独来看，2K 和超高刷新率都不是什么新鲜事，但当两者同时出现在一块手机屏幕上，意义就不同了。因为 2K+185Hz 出现在同一块屏幕上，事实上是对屏幕的驱动效率、功耗控制乃至长期使用寿命，一次相当大的考验。

那么，iQOO Neo12 又是如何行业率先解决这个问题的？

答案就藏在搭载定制化 pTSF 技术，由维信诺与清华大学、iQOO 联合研发、从实验室里走出来的“天空之镜”中。

真正的屏幕升级从材料开始

简单来说，分辨率越高，屏幕需要处理的图像数据量就越庞大；刷新率越高，屏幕在眨眼间需要完成的画面更新次数也就越频繁。

如果把屏幕比作一名运动员，这就好比要求一个人既要扛着两百斤的沙袋，又得跑出百米冲刺的速度。当这两项指标同时飙升，对屏幕的驱动能力、功耗控制以及发光效率，无疑是一场全方位的极限施压。所以，当 2K 与 185Hz 同时火力全开时，如何还能稳住顶级的显示效果，做到不发烫、不疯狂掉电，同时还能保证屏幕的使用寿命？

这时候，决定一块屏幕体验上限的关键，就落到了那个藏在面板最底层 ——OLED 发光材料上。

说到底，屏幕能亮，靠的就是发光材料把电能转化成光。但在 OLED 材料里，长期横亘着一个“不可能三角”：高发光效率、长寿命、高色纯度，这三者往往很难兼得。

想要破局，就必须打破常规，向更底层的材料端去要答案。

而这，也正是维信诺联合清华大学、iQOO 共研“天空之镜”发光材料的关键所在。

从清华实验室走出来的 pTSF

“天空之镜”的背后正是定制化的第四代 pTSF 技术。

pTSF 全称是“磷光辅助热活化敏化荧光”，虽然名字有些拗口，但理解它并不复杂。要看懂这项技术，不妨把 OLED 的发光过程想象成一场接力赛。

在传统 OLED 发光过程中，电能转化为光能，需要经过一系列能量传递。理想状态下，每一棒都应该顺利交接，让能量尽可能高效地抵达最终的发光环节。

但现实并没有这么理想。

在能量传递过程中，一部分能量可能出现损耗，还有一些能量会经历无效的往返传递，相当于接力过程中出现了“掉棒”或“跑错路”的情况。这也就导致了很多能量白白浪费掉了，发光效率自然就上不去。

而 pTSF 技术，相当于在这个接力赛里，引入了一个超级聪明的领跑员，也就是所谓的磷光辅助机制。它能重新规划能量的传输路线，把无效回传的能量全都拉回到正轨上，让更多的能量精准、高效地传递给最终的发光材料。

IT之家了解到，基于定制的 pTSF 技术，「天空之镜」实现了发光效率、全局亮度、功耗、寿命、画质五大性能全面跃升 —— 发光效率提升 8%，全局峰值亮度提升 10%，功耗降低 6.5%，寿命提升 50%，视角色偏（75°）改善 40%。

这意味着，在极致的清晰与流畅面前，再也不用做二选一的单选题。

用更少的电，发出更高效、更纯净的光，同时让屏幕拥有更长的使用寿命，这正是 pTSF 技术的价值所在。

以搭载了这块屏幕的 iQOO Neo12 为例，它实现了“2K 的画质，1.5K 的功耗”，相比上一代机型，功耗大幅降低了 27%。不仅如此，这块屏幕的全局峰值亮度更是达到了 2200nits，拿下了目前国产屏幕的亮度巅峰。

可以说，这块屏幕引领中国屏幕产业率先迈入了真 2K 与 185Hz 并行的“双高”时代。

当然，把一项黑科技从图纸变成现实，往往比想象中艰难得多。

从原理提出、器件突破，再到中试、量产线验证等等，前后经历了十余年的技术积累。

这背后，是一场多方合力加持下的产业化闯关。

简单来说，清华大学段炼团队负责在实验室里完成“从 0 到 1”的原理创新；面板巨头维信诺接棒，解决了材料体系筛选、设备适配和复杂的量产工艺难题，完成了“从 1 到 100”的产业化突破。

而到了最后一步，作为终端品牌，iQOO 最懂用户需要什么。他们从真实的用机场景出发，与高校、面板厂一起联合定义技术、反复测试调校，最终才将这项前沿技术打磨成了 iQOO Neo12 上的“天空之镜”。

一块“天空之镜”，折射出中国 OLED 的技术进阶

对于普通用户来说，pTSF 背后的技术原理无需深入了解。大家真正需要感受到的，是它最终呈现在眼前的结果：一块画质细腻、刷新丝滑，同时兼顾功耗与续航表现的高素质屏幕。

但如果把视角再拉远一些，去溯源这块“顶级好屏”的诞生轨迹，就会发现，这是中国显示产业底层逻辑发生质变的一个必然节点。

长期以来，当我们谈及国产屏幕的崛起，引以为傲的往往是庞大的产能规模、全球领先的面板出货量。然而，在真正决定屏幕体验上限的“核心发光材料”领域，却有着一道无形的技术高墙。过去，中国屏幕更多是在别人划定的技术框架内做集成与优化；而这一次，突破的恰恰就是底层材料这块最难啃的“硬骨头”。

清华大学在实验室里完成“从 0 到 1”的底层材料原理突破，维信诺在屏厂死磕出“从 1 到 N”的高精度量产工艺，终端品牌 iQOO 带着对极致体验的苛求完成最后的定义与调校 —— 这已经不再是某一家企业单打独斗的成果，而是中国 OLED 在材料、制造与终端应用上的一次技术共振。

正是这种将最前沿的原创技术，极其高效地转化为量产品的能力，让中国 OLED 拥有了全新的进阶之路。

今天，pTSF 通过一块 2K+185Hz 的手机屏幕走向大众；而在可见的未来，这种具备高能效、长寿命特性的第四代材料，也将向平板、笔记本等更广阔的显示终端渗透，为多场景下的 OLED 屏幕带来更高的体验上限。

所以，2K+185Hz 是消费者眼里的体验越级，而“天空之镜”则是中国 OLED 产业打破底层材料瓶颈的一座里程碑。

中国新型显示产业正在发生的变化：从依托规模化制造和完善产业链参与全球竞争，到进一步加大底层技术创新力度，并在下一代高端显示技术的发展中争取更多主动权。

当最源头的微观材料创新，能够如此顺畅地化作消费者指尖的流畅体验时，“国屏之光”便不再是一句口号，而是成为了中国显示产业真正定义未来标准的一份答卷。