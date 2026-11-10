身价 30 分钟缩水约 74 亿美元：英伟达黄仁勋陷婚外情风波，跌至全球富豪榜第十

IT之家 11 月 10 日消息，英伟达首席执行官黄仁勋因卷入婚外情风波，遭遇资本市场剧烈反应，其周一美股开盘后 30 分钟身价估计缩水约 74 亿美元（IT之家注：现汇率约合 494.81 亿元人民币），降至 1,547 亿美元（现汇率约合 1.03 万亿元人民币）。

根据美国当地时间昨日上午 9:30（北京时间昨日晚上 22:30）开盘后 30 分钟内，英伟达首席执行官黄仁勋的个人净资产估算缩水约 74 亿美元（现汇率约合 494.81 亿元人民币），从 1,622 亿美元（现汇率约合 1.08 万亿元人民币）降至 1,547 亿美元（现汇率约合 1.03 万亿元人民币），降幅 4.62%。他在全球富豪榜上的排名也由第八位下滑至第十位。

IT之家发稿前查询《福布斯》实时富豪榜排名，英伟达黄仁勋的身价已有所回升，为 1,554 亿美元（现汇率约合 1.04 万亿元人民币），单日降幅为 4.19%，缩水 68 亿美元（现汇率约合 454.69 亿元人民币）。

英伟达股价当日盘中一度下跌超过 7%，IT之家查询英伟达最新股价，周一报收 178.67 美元（现汇率约合 1,195 元人民币），相较于前一个交易日下降 4.27%。

这场风波对英伟达的冲击不止于创始人的财富数字。公司市值由上周五收盘的约 4.5 万亿美元（现汇率约合 30.09 万亿元人民币），降至周一下午的约 4.24 万亿美元（现汇率约合 28.35 万亿元人民币），单日蒸发约 2,600 亿美元（现汇率约合 1.74 万亿元人民币）。

IT之家附上《福布斯》实时富豪榜最新排名如下，黄仁勋身价目前排名第十：