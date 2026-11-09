英伟达黄仁勋承认出轨，消息称其去年已聘请擅长处理丑闻的危机公关公司

IT之家 11 月 9 日消息，据《连线》报道，英伟达 CEO 黄仁勋早在承认婚外情之前一年，就已开始与一家擅长处理公众丑闻的危机公关公司合作。据两名知情人士透露，至少从 2025 年 10 月起，公关公司 Heller 就一直在幕后负责黄仁勋的相关公关事务。而就在今日，黄仁勋承认与一名女性存在婚外情。

Heller 创始人丽莎 · 海勒（Risa Heller）在业内以处理权势人物的性不端指控及其他个人丑闻而闻名。根据《纽约杂志》2023 年的一篇人物报道，她曾为多位陷入争议的知名人士提供公关服务或咨询，包括美国前国会议员安东尼 · 韦纳（Anthony Weiner）、名厨马里奥 · 巴塔利（Mario Batali）以及作家杰弗里 · 图宾（Jeffrey Toobin）。当然，Heller 也为客户处理企业公关事务以及其他与个人争议无关的问题。

据知情人士透露，外界最初认为，黄仁勋聘请这家公关公司的目的主要与个人生活有关，包括其家族的慈善事业。消息人士透露，Heller 团队经常与黄仁勋及其女儿麦迪逊 · 黄（Madison Huang）沟通。后者是英伟达产品营销总监，近年来在公司内部的影响力日益提升。目前尚不清楚，Heller 早期为黄氏家族提供的服务是否涉及黄仁勋的婚外情。

据《纽约时报》报道，2024 年起，黄仁勋开始公开与一名自称艾丽丝 · 黄（Alice Huang）的女性同行。2025 年 10 月初，黄仁勋与艾丽丝之间的关系，被《纽约时报》一篇长篇报道披露。

这篇报道在英伟达高层内部引发紧张气氛。据知情人士透露，黄仁勋对相关报道颇为不满。当月月底，英伟达内部公关团队便接到指示：凡是涉及黄仁勋的媒体问询，无论属于个人生活还是商业事务，都必须将 Heller 公关公司纳入沟通流程。

IT之家早些时候报道，黄仁勋今日承认了自己的出轨行为，并向家人、公司员工、董事会及股东公开道歉。他在发给英伟达员工的一封电子邮件中写道：“我对妻子不忠。我的行为伤害了她和我们的孩子。我所做的一切都没有任何借口。我对此深感抱歉。”