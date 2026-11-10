Warhammer IP 弹幕射击游戏《战锤幸存者》发售，Steam 国区 29.7 元起

IT之家 11 月 10 日消息，由 Auroch Digital（《Warhammer 40,000: Boltgun》开发商）与战锤世界、poncle（《吸血鬼幸存者》开发商）联手打造的暗黑风弹幕射击游戏《战锤幸存者》正式登陆 Steam 平台，国区标准版原价 ¥33，首发 10% 优惠价 ¥29.7（优惠截止至 11 月 17 日），支持简体中文界面及字幕，无锁区限制。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3669620/戰鎚倖存者/）。

本作由《战锤 40K：爆弹枪》像素美术班底与《吸血鬼幸存者》核心团队合作开发，将战锤 IP 的暗黑哥特世界观与幸存者类逆弹幕玩法深度结合，玩家可在第 41 千年与凡世诸域中对抗如潮水般涌来的混沌敌军。

版本与定价

目前 Steam 商店提供标准版与多款捆绑包，具体定价如下：

标准版：原价 ¥33，首发特惠 10%，折后 ¥29.7；

《吸血鬼幸存者》+《战锤幸存者》捆绑包：原价 ¥58，立省 10%，折后 ¥49.23；

《BallxPit》x《战锤幸存者》捆绑包：原价 ¥91，立省 13%，折后 ¥78.93；

《战锤幸存者》x《战锤 40K：爆弹枪 2》捆绑包：原价 ¥126，立省 12%，折后 ¥110.43。

游戏核心特色

收录超过 40 位来自《战锤 40,000》和《战锤：西格玛时代》宇宙的标志性角色，包含《战锤 40K：爆弹枪》主角马鲁姆・凯多；

军械库含 75 余款武器，涵盖爆弹枪、阿斯塔特链锯剑、旋风斧等经典战锤装备；

包含多种模式与关卡，可直面臃肿腐败的大不净者等高强度首领，即便对于《吸血鬼幸存者》老玩家也具备足够挑战；

提供大量被动技能与强化道具供构筑流派，支持单人游玩、Steam 成就与云存档，完整适配 Xbox、PlayStation 手柄。

语言方面，游戏支持简体中文界面与字幕，不包含中文配音；此外还支持英语、法语、意大利语、德语等共 13 种语言界面。游戏未采用 Denuvo 等第三方 DRM 加密，也无需绑定额外第三方账号。

配置需求

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 Home 64 位系统，Dual Core 2.4 GHz x86-64 处理器，4 GB 内存，GTX 750 或同级显卡，5 GB 可用存储空间。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，未公布详细 CPU 与显卡型号，存储要求同最低配置。

游戏图赏：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。