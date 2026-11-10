马自达 2 确认将停产，新一代 CX-3 接替其成为品牌入门车型

IT之家 11 月 10 日消息，原本外界预计马自达 2（Mazda 2）将在未来几年迎来换代，如今马自达却确认，这款小型车将逐步退出市场，并由另一款车型接替。根据马自达公布的信息，这款服役多年的小型两厢车将让位于下一代 CX-3 小型跨界 SUV，两条产品线实际上将合并为一条。

这一消息来自马自达《2026 年综合报告》。目前，该报告仅提供日文版本。马自达首席技术官梅下隆一（Ryuichi Umeshita）在报告中介绍了品牌入门级车型的调整计划。

他表示：“我们计划于 2027 年推出新一代马自达 CX-3，该车型将在泰国工厂生产，并面向日本及东盟市场销售。它将成为马自达新时代的入门级车型，取代马自达 2，进一步提升品牌价值。”

IT之家注意到，马自达早在 2026 年 8 月发布的年中财务报告中就确认了下一代 CX-3 的开发计划。不过，公司实际上早在 2025 年 2 月就公布过一款小型跨界 SUV 的官方设计草图。

最新报告进一步透露，新款 CX-3 将搭载轻度混合动力系统，但发动机排量、具体功率等技术参数尚未公布。

新一代 CX-3 将采用马自达进一步进化的设计语言，其设计灵感来自 2025 年底日本移动出行展上首次亮相的 Vision X-Compact 概念车。

当时，这款概念车采用两厢车般的车身姿态和紧凑的尺寸，让外界一度认为它将成为新一代马自达 2 的设计雏形。但如今看来，最终获得量产许可的却是利润空间更大的跨界 SUV。

从官方设计草图来看，新款 CX-3 将借鉴尺寸更大的 CX-5 的部分设计元素，同时采用更加厚实、略带运动感的车身造型。此外，新车预计还将配备马自达最新的车载信息娱乐系统和驾驶辅助技术。

与现款车型一样，下一代 CX-3 也将在泰国 AutoAlliance Thailand（AAT）工厂生产。马自达此前已为该工厂投入 50 亿泰铢（IT之家注：现汇率约合 9.98 亿元人民币）。

这款小型 SUV 将在日本、东盟地区以及其他全球市场销售。欧洲市场也有可能引入，但北美市场预计仍将以尺寸更大的 CX-30 作为马自达品牌的入门级 SUV。

今年早些时候，日本方面泄露的文件显示，马自达原计划在 2026 年底前结束现款马自达 2 和 CX-3 的生产。这两款在机械结构上关系密切的车型，自 2014 年推出以来基本没有经历彻底换代，马自达主要通过小幅改款和技术升级维持它们的市场竞争力。

除了小型两厢车和跨界 SUV 产品线调整的消息，马自达最新发布的《2026 年综合报告》还阐述了面向 2035 年的“品牌价值管理”战略。根据这一战略，马自达未来将重点改善客户体验、加强员工及组织建设、打造更具韧性的供应链、创造积极的社会与环境影响，并进一步提升品牌价值。